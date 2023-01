"Rotatoria sulla via Emilia, cantiere a maggio"

"La rotatoria tra via Emilia e la San Carlo è già in fase di progettazione e sarà cantierizzata indicativamente nel prossimo mese di maggio". Replica prontamente il Comune, attraverso le parole del sindaco Fausto Tinti e del vice Andrea Bondi, all’attacco del consigliere di Prima Castello (in quota Fratelli d’Italia) Giovanni Bottiglieri. Il consigliere d’opposizione era partito dagli oltre 120 mila euro di multe elevate grazie al T-Red posto al semaforo dell’intersezione, chiudendo poi con una domanda al vetriolo:. "Non sarà che il Municipio abbia pensato che gli convenga molto di più far cassa con quei semafori dalle attese infinite anziché realizzare un’infrastruttura che i cittadini chiedono da anni?".

Per la giunta, però, Bottiglieri sarebbe decisamente lontano dalla verità. E la rotonda sarebbe, invece, molto vicina. "La rotatoria – esordisce Tinti – è prevista dall’accordo di programma sulla green logistica specializzata nell’hub metropolitano San Carlo firmato nel luglio 2021 che, come ricorderà Bottiglieri che fino a prova contraria partecipa ai lavori del Consiglio comunale e delle commissioni, recepisce sia le indicazioni del Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile, sia quelle del Ptm, piano territoriale metropolitano, pianificando in modo sostenibile il futuro industriale fra i territori di Castel San Pietro Terme e Castel Guelfo".

In quello che il vicesindaco Bondi definisce "un lavoro da tempo avviato per portare a compimento insieme ai privati che insistono sull’area San Carlo un progetto articolato di snellimento e messa in sicurezza della viabilità all’incrocio fra le vie San Carlo ed Emilia", la prima rotonda che verrà realizzata e vedrà la luce entro il 2023 sarà "quella al casello dell’autostrada", mentre la seconda è appunto "quella tra le vie Emilia e San Carlo già in fase di progettazione e che eliminerà il semaforo e sarà cantierizzata indicativamente nel prossimo mese di maggio così come previsto dal Poc". Un progetto della rotatoria che, aggiunge Bondi, "è praticamente completato e tutte le verifiche per la sua praticabilità sono state effettuate", ricordando anche che "dello stesso accordo sulla green logistica fanno parte le rotatorie sugli Stradelli Guelfi, in via Cartara a Poggio, e in via dell’Industria nonché la rotatoria in via San Biagio, che costituirà un’eventuale alternativa di sicurezza in caso di necessità di un ulteriore collegamento con l’autostrada".

Chiusura con secca replica, infine, all’attacco di Bottiglieri: "Insinuando che il comune preferirebbe far cassa invece che velocizzare la realizzazione delle infrastrutture, Bottiglieri ha perso l’ennesima occasione per tacere. Il mancato rispetto del codice della strada dipende dal comportamento dei singoli e non è certo incentivato o favorito da un ente pubblico. Quelle risorse inoltre non possono certo essere usate per finanziare la rotonda San Carlo e, a voler fare dell’ironia sulle sue parole, con una media di 20 mila euro incassati ogni anno ne servirebbero almeno 60 per arrivare alla cifra necessaria alla sua realizzazione!".

Claudio Bolognesi