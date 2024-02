Rotatoria temporanea . Aperto il passaggio verso la zona Valle di Malta

CASTEL SAN PIETRO

E’ aperto dall’altro pomeriggio il nuovo percorso che consente ai veicoli provenienti dall’A14 o dalla via San Carlo di raggiungere la via Emilia evitando di passare nell’area dove si aprirà il cantiere per costruire la nuova rotonda che sostituirà l’attuale semaforo all’ingresso della città di Castel San Pietro Terme. Per usufruire del nuovo percorso, all’arrivo alla rotatoria temporanea collocata nei giorni scorsi sulla via Cova, bisogna imboccare via Flavio Gioia, attraversare la zona della lottizzazione produttiva Valle di Malta e uscire sulla via Emilia in corrispondenza della rotonda all’intersezione con via Torricelli.

"Così com’è, la rotonda tra via Cova e via Gioia è troppo pericolosa e mal segnalata. Quanto prima il comune deve provvedere ad una modifica", incalza però Fratelli d’Italia, attraverso la voce del delegato Alessandro Collina. "Se la rotonda restasse provvisoria per poche settimane, allora si potrebbero incrociare le dita e sperare non accada nulla di grave, ma è evidente dalle parole del vicesindaco Bondi che così non sarà – prosegue Collina –. Quindi è il caso che si rimetta mano al progetto e si definiscano quelle modifiche necessarie per mettere in totale sicurezza la viabilità della zona". Al momento, circostanzia FdI, "chi viene dall’autostrada verso Castel San Pietro trovando la rotonda è costretto a rallentare, mentre chi proviene dal centro città trova un dare precedenza, ma di fatto non è costretto a rallentare visto che la rotonda non fa neppure una semicurva. Basta insomma che una vettura non rispetti il dare precedenza e prosegua la corsa che si rischia un incidente ad alta velocità pericolosissimo con chi proviene da via Gioia e svolta verso l’autostrada". La nuova rotonda è dunque considerata da Fratelli d’Italia molto pericolosa "a causa del sottodimensionamento non nascosto neppure dall’amministrazione comunale".

"E’ necessario trovare una soluzione che permetta di rallentare i veicoli provenienti da tutte e tre le direzioni, e per questo auspichiamo che i tecnici del comune rivedano il progetto e apportino le modifiche necessarie alla rotonda che, ripetiamo, non sarà provvisoria per qualche settimana, ma per mesi e mesi", conclude Collina che chiede anche un miglioramento della segnalazione luminosa del cantiere.

Claudio Bolognesi