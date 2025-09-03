Rotonda A14, FdI in pressing: "Nessuna traccia del cantiere. La Regione chiarisca i tempi"

Una decisa accelerata al progetto della rotonda all’uscita del casello dell’A14. A richiederla congiuntamente sono Giovanni Bottiglieri e Marta Evangelisti di Fratelli d’Italia, che hanno rispettivamente presentato un’interpellanza in consiglio comunale il primo, e una interrogazione a risposta scritta in Regione la seconda. L’infrastruttura, che sottolineano Bottiglieri e Evangelisti essere "attesa da anni da cittadini e imprese e considerata strategica per la viabilità e lo sviluppo economico del territorio", sarebbe "ferma al palo" da tempo nonostante, ricordano i consiglieri, "il comune di Castel San Pietro Terme e la Città Metropolitana si fossero fatti carico della progettazione e realizzazione della rotatoria, dimostrando senso di responsabilità e volontà di risolvere una criticità viabilistica che interessa non solo i nostri concittadini, ma anche i flussi di traffico provenienti dall’autostrada".

Gli anni avanzano però, e così Bottiglieri e Evangelisti incalzano. "Oggi serve chiarezza da parte della Regione, che deve garantire tempi certi e coordinamento con tutti gli enti coinvolti".

La rotonda rientra nell’ambito dell’ampliamento alla quarta corsia del tratto Bologna San Lazzaro – diramazione Ravenna, "già approvato dalla Giunta regionale con la delibera 1854 del 30 ottobre 2023 – scrivono i consiglieri meloniani –. Il cronoprogramma di Autostrade per l’Italia indicava l’avvio dei lavori nel 2024 e la conclusione tra il 2027 e il 2028". Per questo, dettaglia la consigliera regionale e presidente del Gruppo Fratelli d’Italia, "ho presentato un’interrogazione alla Giunta per sapere a che punto sia l’iter del progetto esecutivo, quali siano le attività avviate e se siano già emerse criticità o ritardi. Non possiamo permettere ulteriori rinvii: occorre una sollecitazione forte perché la Regione garantisca che l’opera venga realizzata nei tempi previsti". Una richiesta analoga arriverà anche sui tavoli del consiglio comunale di Castel San Pietro. "Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza stradale e per la competitività del nostro territorio", aggiunge Bottiglieri.

Claudio Bolognesi