Rotonda Altiero Spinelli, rinviata l’inaugurazione

Rinviata l’inaugurazione della rotonda Altiero Spinelli, porta d’accesso in città lungo la via Emilia provenendo da Bologna, la cui cerimonia era prevista per oggi pomeriggio. Le avverse condizioni meteorologiche, con precipitazioni previste proprio durante le ore dell’inaugurazione, hanno spinto Confartigianato Bologna Metropolitana al rinvio del taglio del nastro e degli eventi correlati. Ora si cerca di definire un’altra data per presentare alla città l’opera rinnovata con un intervento di riqualificazione sostenuto dall’associazione datoriale.

Ricordiamo che l’intervento sulla rotonda ‘Altiero Spinelli’ è stato curato da Confartigianato Bologna Metropolitana, che ha aderito al bando del Comune di Imola per la gestione e personalizzazione delle rotonde cittadine.

Oggi chi entra in città da Bologna percorrendo la via Emilia vede il nome di Spinelli affiancato a quello di Confartigianato e la bandiera europea. Chi esce da Imola vede invece una seconda insegna Confartigianato, realizzata in acciaio corten di colore marrone.