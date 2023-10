Rotonda, nuova polemica: "Opera in grave ritardo"

"Entro ottobre verrà protocollato il progetto esecutivo". La risposta ad un’interpellanza presentata da Prima Castello torna a scatenare polemiche sulla rotatoria tra via Roma, via Cova e via Emilia, nell’incrocio più trafficato della città. Nell’interpellanza i consiglieri Morini e Bottiglieri hanno chiesto da un lato "di essere aggiornati puntualmente sullo stato di avanzamento dell’opera e sul cronoprogramma dei lavori con data indicativa di fine lavori, nonché di conoscere i motivi del ritardo accumulato" e dall’altro lato di conoscere "quali precauzioni ed iniziative saranno assunte per limitare al massimo l’impatto negativo sulla viabilità in una delle principali arterie di traffico locali durante l’esecuzione dei lavori". All’opposizione ha risposto in forma scritta il vicesindaco Andrea Bondi. "La realizzazione dell’infrastruttura è stata posta in carico ad un soggetto attuatore privato – spiega Bondi –. l progetto esecutivo sarà protocollato entro il mese di ottobre e la realizzazione sarà coordinata con il soggetto incaricato. La realizzazione dell’infrastruttura sarà realizzata per fasi esecutive in modo da minimizzare l’inevitabile impatto sulla circolazione stradale".

Ma Prima Castello non ci sta, e attacca la giunta-Tinti evidenziando come "oltre agli ormai noti, enormi ritardi della rotatoria dell’A14, è ormai giunto a superare almeno un semestre anche quello accumulato dall’altra rotatoria attesissima in città per la quale, aveva annunciato il sindaco, l’inaugurazione sarebbe dovuta avvenire a maggio 2023". L’opera, sottolinea Prima Castello, "considerando l’indice di riferimento dell’attuale intersezione che evidenzia una situazione di deflusso instabile caratterizzato da un’evidente quanto grave frequente congestione di traffico veicolare, anche pesante, con code che a determinati orari superano abbondantemente i 300 metri, doveva essere in cima alla lista delle opere da realizzare in questo mandato".

"Ricordiamo che un economista del territorio – conclude l’opposizione – già a inizio mandato, stimò per Prima Castello un incremento di Pil del territorio di un punto percentuale con quella sola opera realizzata". Claudio Bolognesi