Rotonda Rivazza, via all’asfaltatura

Dalle 19 di domani sera alle 3 di sabato mattina è in programma l’asfaltatura della nuova rotatoria tra le vie Rivazza, dei Colli, Bergullo e Santerno, in zona Autodromo. Durante i lavori, la circolazione sarà interdetta a tutti i veicoli, con accesso consentito solo ai residenti dei civici interni all’intersezione (civico 1 di via Bergullo e civico 1 di via Rivazza). Saranno attivate le seguenti deviazioni: il traffico da via Ascari sarà deviato su via Dei Colli, in direzione via Musso; il traffico verso via Bergullo sarà deviato su via Gratusa e via Calunga Buore; su via Rivazza sarà mantenuta la circolazione con segnalazione di strada chiusa in prossimità dell’intersezione.

L’arrivo della nuova rotatoria era particolarmente atteso dai residenti. Si tratta di un intervento pensato per migliorare la sicurezza stradale in un punto particolarmente critico della viabilità cittadina. L’operazione alla Rivazza si inserisce tra l’altro in un più ampio programma di lavori per la messa in sicurezza e la moderazione del traffico sulle strade imolesi, che comprende anche l’annunciata realizzazione di platee rialzate su incroci pericolosi in via San Francesco, nel quartiere Cappuccini, e l’altrettanto atteso adeguamento del semaforo tra le vie Selice e Fossetta Selice, in zona industriale, per un totale di 140mila euro.