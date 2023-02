Rotonda sugli Stradelli, Bottiglieri attacca

Torna nel mirino dell’opposizione la rotonda all’uscita dell’A14. Poche settimane fa il consigliere di Prima Castello Giovanni Bottiglieri aveva puntato il dito su un’altra rotonda, quella tra via Roma e la via Emilia, insinuando il dubbio che i ritardi di realizzazione potessero avere in qualche modo a che fare con la cospicua cifra che il Comune incassa dalle multe col photored elevate nel maxi-incrocio. Al consigliere d’opposizione aveva seccamente risposto l’amministrazione comunale, segnalando come l’iter per la rotonda in questione fosse ormai in dirittura d’arrivo, senza alcun rimando ‘di convenienza’, e con tempi di realizzazione già circoscritti.

A distanza di un paio di settimane Bottiglieri torna all’attacco ma sull’altra rotonda che ancora non c’è, quella in ordine di priorità (e soprattutto di sicurezza) più importante di tutte, nonché quella certamente più in ritardo, visto che se ne parla da circa quattro lustri senza che mai si sia riusciti ad arrivare ‘a dama’.

Ebbene, ora che anche quest’opera appare davvero vicina, il consigliere lamenta come la scelta del Comune sia stata quella di "inserire l’intervento a scomputo degli oneri di urbanizzazione in un permesso di costruire convenzionato che permette a una ‘fortunata’ società immobiliare di realizzare ben 60.000 mq di superficie coperta nel territorio castellano da destinare ad hub di logistica". Questa scelta (la rotatoria era inizialmente compresa tra gli interventi a carico di Autostrade per l’Italia, legata alla realizzazione della quarta corsia dell’A14, ndr) secondo Bottiglieri "ha un unico soggetto che alla fine ne trarrà vantaggio, ovvero proprio la richiedente del permesso di costruire convenzionato, la quale potrà ottenere più celermente l’agibilità dei locali e procedere con l’apertura dello stabile in cui sono stati già realizzati decine e decine di posti per operazioni carico e scarico per camion e tir".

Un insediamento che, attacca Bottiglieri, "oltre ad impattare consistentemente con la viabilità ordinaria limitrofa allo svincolo autostradale, non porterà sul territorio nemmeno ricadute occupazionali significative secondo quanto già fatto trapelare dal Comune, e farà di Castel San Pietro un grosso hub di logistica senza averne le caratteristiche urbanistiche e ambientali". Insomma, si fa sarcastico il consigliere d’opposizione, "l’unico vantaggio per i cittadini deriverà in pratica da una seconda ‘rotondina’ della quale nessuno ha mai manifestato l’esigenza, e che verrebbe realizzata tra via San Giovanni e gli Stradelli Guelfi. Quali saranno i reali fruitori di tale rotatoria?".

Claudio Bolognesi