Rotonda sull’Emilia, ripresi i lavori. Tre mesi di modifiche alla viabilità

Sono ripresi lunedì mattina i lavori per la realizzazione della rotatoria nello snodo stradale fra la via Emilia – che nel tratto urbano assume il nome di via della Repubblica – e le vie Cova e Roma, che rappresenta il principale punto di ingresso alla città di Castel San Pietro Terme. La grande opera, molto attesa da anni, avrà un diametro esterno di 68 metri. Sarà realizzata anche una nuova illuminazione.

Nel corso delle prossime due settimane è prevista la riconfigurazione definitiva del braccetto (con questo termine si indica una diramazione che permette di svoltare senza entrare nella rotatoria) nella direzione da Imola al Casello A14 (i cui lavori erano partiti a luglio) e l’esecuzione di alcune verifiche preliminari sul braccetto direzione Casello A14/Bologna. Questi lavori comporteranno la chiusura temporanea del braccetto in direzione dal Casello A14 verso Bologna, con il conseguente obbligo di utilizzare da via Cova la deviazione verso via Gioia.

Da lunedì 23 inizieranno i lavori della seconda fase del cantiere per realizzare l’opera, che consistono nella realizzazione della semi corona della nuova rotonda lato nord in direzione del Casello A14 e comporteranno modifiche alla viabilità.

Sarà quindi chiusa al traffico in entrambe le direzioni la direttrice Viale Roma/Casello A14, oltre alla direttrice Imola/Viale Roma.Rimarrà invece aperta in entrambe le direzioni la direttrice Bologna-Imola. Provenendo da Bologna si potrà raggiungere il casello A14 utilizzando la direttrice Via Emilia/Rotatoria MD/Via Gioia/Via Cova; si potrà raggiungere il capoluogo attraverso Viale Roma;  si potrà proseguire in direzione Imola lungo la Via Emilia/Viale Repubblica. Da Imola  si potrà raggiungere il casello A14 utilizzando il braccetto di nuova realizzazione;  si potrà proseguire in direzione Bologna lungo la Via Emilia e Viale Repubblica;  si potrà accedere al centro attraverso gli ingressi di viale Oriani oppure tramite la direttrice Viale Repubblica/Via Emilia/rotatoria MD/Via Torricelli.

Provenendo da viale Roma:  si potrà svoltare solo in direzione Imola, mentre per andare in direzione Bologna o direzione A14 si dovrà percorrere la direttrice Via Scania/Via Torricelli/rotatoria MD. Provenendo dall’autostrada:  si potrà svoltare solo in direzione Bologna, ma si consiglia di utilizzare la rotatoria

provvisoria Cova/Gioia.

La seconda fase dei lavori (ne sono previste quattro per un anno complessivo di cantiere) durerà circa tre mesi. Il grande cantiere utilizza un finanziamento di Autostrade che ammonta in tutto a due milioni.