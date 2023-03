Round in tribunale tra Comune ed Herambiente

Comune ed Herambiente ancora una volta uno contro l’altra in tribunale per la questione dell’impianto di Trattamento meccanico biologico della discarica Tre Monti. Nel 2022 il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso promosso dalla Spa per l’annullamento del contributo di costruzione dovuto per l’atto rilasciato nel 2017 dal Municipio e relativo appunto all’ampliamento dell’impianto all’interno della Tre Monti. I giudici del Tar ne hanno infatti ritenuto la realizzazione, in via Pediano, "assoggettabile" al contributo di costruzione. Ora, dopo la sconfitta in primo grado, Herambiente ha deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato. E di farlo attraverso un appello che "ripropone sostanzialmente le medesime questioni avanzate al Tar", si legge nella determina dirigenziale attraverso la quale il Comune affida l’incarico di patrocinio legale a Valentina Calderoni, che ha già assistito il Municipio nel giudizio in primo grado con esito come detto favorevole. La Spa chiede infatti la restituzione dell’importo versato, vale a dire oltre 52mila euro "più interessi dalla data della domanda come per legge". Il Comune, dal canto suo, è convinto di non dover ridare indietro quei soldi.