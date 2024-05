Rovatti prova a invertire la rotta: "La priorità è ripristinare i dissesti"

Undici maglie per un’unica squadra in campo. La lista civica ‘Voce’, realtà sostenuta dal centrodestra coeso che alla tornata elettorale dell’8 e 9 giugno punterà sulla candidata sindaca Stefania Rovatti, ha ufficializzato i nomi del proprio schieramento. Nella rosa dei candidati consiglieri ci sono: Paola Guiducci (1969, impiegata), Giuseppe Magaraci (1965, tecnico Città Metropolitana), Christian Rodondi (1979, membro coordinamento provinciale Forza Italia), Valter Bartolini (1964, pilota), Roberta Sentimenti (1968, infermiera), Patrizia Palladino (1966, operaia), Amos Babarè (1959, libero professionista), Giovanna Ribaudo (1975, dipendente), Maurizio Quarantini (1979, operatore ecologico), Donatella Marchetti (1962, dipendente) e Cristiano Cavina (1963, fotografo e videomaker). Un gruppo che, in queste settimane, si è stretto attorno alla Rovatti per redigere il programma elettorale: "La priorità, visto il permanere di un quadro di criticità generale, va al ripristino dei tanti dissesti causati dalla calamità naturale di un anno fa – spiega la leader della civica ‘Voce’ –. Sistemare il mosaico viabile della zona è fondamentale per sviluppare qualsiasi tipo di progetto e allontanare lo spettro della diaspora delle attività e dello spopolamento delle frazioni". Non solo. "Per viabilità intendo anche quella pedonale per scongiurare patemi o incidenti laddove mancano marciapiedi e ciclabili – continua la Rovatti –. Poi c’è il sociale. In area casalese non c’è una struttura per gli anziani, sia permanente che per attività o laboratori diurni. Anche lo sport va incentivato come contenitore ideale per l’aggregazione ed il coinvolgimento dei giovani. Poche le associazioni coinvolte all’interno del progetto ‘Casa Michele’". Con altre proposte: "A livello turistico si deve fare molto di più perché abbiamo un patrimonio naturalistico di eccellenza da valorizzare. La ciclovia del Santerno? Abbandonata all’incuria – sottolinea l’imprenditrice –. Per non parlare dell’incapacità dell’amministrazione di impiegare le ingenti risorse per la ricostruzione post alluvione. Speso poco più di un terzo di quanto chiesto per opere di somma urgenza".