Rovatti scende in campo: "Progetto ad ampio raggio. Pronti ad ascoltare i cittadini"

Sarà una sfida tutta al femminile quella per la fascia tricolore del municipio di Casalfiumanese. Dopo l’annuncio della ricandidatura della sindaca Beatrice Poli, alla guida dello schieramento di centrosinistra, ieri mattina, si è alzato il velo anche sulla discesa in campo di Stefania Rovatti per la coalizione unita di centrodestra. Nata a Bologna il 17 novembre 1968, imprenditrice attiva da diverso tempo nella politica locale (nella tornata amministrativa del 2020 ad Imola il suo nome era presente nella lista di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Daniele Marchetti, ndr) e nel sociale, fa parte del gruppo Fratelli d’Italia del circondario imolese. L’endorsment, con la benedizione del vicesegretario provinciale di Forza Italia Morris Battistini e del leghista Fabio Morotti, è arrivato dal vicecoordinatore provinciale di Fd’I Nicolas Vacchi: "Stefania è una donna molto attiva e amata sul territorio della vallata che ha deciso di mettersi al servizio della comunità quale membro responsabile del bene comune – ha detto –. Una persona capace di dialogare e ascoltare i cittadini in modo attento e prossimo alle necessità di tutti". Parola poi alla candidata: "Ringrazio tutta la comunità politica del centrodestra per il sostegno ed il supporto – sono state le sue prime parole –. Sono disponibile fin d’ora a parlare con tutti coloro che, provenendo dalla società civile, intendano impegnarsi per candidarsi contro l’attuale giunta a guida dem".

Poi l’affondo contro la prima cittadina Poli per aprire, di fatto, la campagna elettorale: "Non dimostra rinnovamento rispetto a decenni di vecchia politica di sinistra – ha puntualizzato la Rovatti –. L’alternanza è possibile con la condivisione di un progetto politico di ampio raggio. Il nostro, infatti, è un percorso aperto a tutti coloro che vogliono impegnarsi per portare idee e proposte nuove nell’interesse di Casalfiumanese".

Con il nome della Rovatti è quasi completo il mosaico elettorale dei tre comuni della collina chiamati alle urne. Nota da tempo la sfida tra Mauro Ghini e Paolo Sartiani per amministrare Borgo Tossignano, all’appello manca solo Fontanelice. Disponibile al bis il sindaco Gabriele Meluzzi, ma si attende il via libera dal circolo Pd e dalla segreteria di viale Zappi, è imminente l’annuncio del competitor Vito Antonio Vecchio.