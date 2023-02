I carabinieri di Imola hanno arrestato per tentato furto in flagranza un tunisino di 24 anni, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Lo straniero, alla Coop del Leonardo si era impossessato di varie bottiglie di alcolici e super alcolici, per un valore totale di 250 euro, forzando il sistema antitaccheggio e danneggiando i sigilli. Poi ha cercato di superare la barriera delle casse senza pagare la merce. È stato però bloccato dagli addetti alla vigilanza che hanno richiesto l’intervento dell’Arma. I militari hanno recuperato la referurtiva che a causa del danneggiamento non è essere vendibile.

Il giovane è stato dunque arrestato per tentato furto aggravato, e portato nella camera di sicurezza della compagnia carabinieri. In tribunale il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per il magrebino la misura del divieto di dimora nell’intera provincia di Bologna.