Ruba alla Coop generi alimentari per 1.400 euro

All’interno della Coop di Castel Guelfo un rumeno di 67 anni è stato sorpreso mentre tentava di rubare generi alimentari per un valore di circa cinquanta euro.

Nella stessa Coop i militari guelfesi sono poi riusciti a risalire all’autore di diversi furti effettuati nelle giornate precedenti relativamente a generi alimentari di pregio per un valore di circa 1.400 euro di merce: tutto il materiale è risulttato rubato da un italiano di 47 anni. Mentre nel centro commerciale Outlet di Castel Guelfo un ragazzo egiziano classe 2000 veniva fermato dopo aver rubato una tuta dal negozio Nike per un valore di circa 100 euro.

A Imola invece, alla Coop del centro commerciale Leonardo, un tunisino di 23 anni è stato fermato mentre cercava di portare via bottiglie alcolici e super alcolici per un valore di circa 700 euro. Il 9 febbraio i carabinieri avevano fermato un altro giovane tunisino, di 24 anni, per un tentato furto sempre alla Coop del Cengtro Leonardo: aveva tentato di portare via alcolici e superalcolici per un valore di 250 euro. Per lui il giudice aveva disposto la misura del divieto di dimora nella provincia di Bologna. Tutti gli individui fermati dai carabinieri sono stati denuciati in stato di libertà; la merce è stata recuperata e restituita ai titolari degli esercizi commerciali.