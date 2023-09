Ruba un’auto e si ferma fuori dal posto di lavoro della ex

Castel San Pietro Terme (Bologna), 5 settembre 2023 – Stava staccando dopo un turno di servizio all’Autogrill, dove lavora, quando nel parcheggio ha visto la macchina dell’ex marito, dal quale sta divorziando. La ragazza, impaurita dalla presenza dell’uomo ha immediatamente chiamato il 112 richiedendo l’intervento dei militari.

La giovane, che stava presumibilmente facendo ritorno a casa dopo la giornata di lavoro (l’episodio è successo all’alba), si è comunque messa al volante della sua macchina lasciando il parcheggio dell’Autogrill. Nel tragitto, però, ha notato che il suo (futuro ex) marito la stava seguendo.

La ragazza ha così fornito ai militari dell’Arma la targa dell’auto sulla quale viaggiava l’uomo: auto che, successivamente, è stata intercettata dai carabinieri. Ma il veicolo con a bordo il giovane, in seguito identificato in un cittadino di origine marocchina sui trent’anni, non si è fermato all’alt, continuando la sua corsa per altri cinque o sei chilometri fino a Imola.

Qui, però, il conducente ha perso il controllo dei veicolo, una Fiat Panda, ed è andato a sbattere contro un palo. A quel punto i carabinieri sono intervenuti, riuscendo a fermarlo. A seguito di successivi controlli, è emerso che l’auto sulla quale viaggiava il marocchino, irregolare sul territorio, era stata rubata sei mesi fa e che il ventisettenne non aveva mai avuto la patente di guida.

Al termine degli accertamenti, il marocchino è stato denunciato per ricettazione e guida senza patente.