Ruba bici elettrica in centro. Denunciato un 19enne

Si è conclusa con successo l’indagine della polizia locale del Circondario sul furto di una bicicletta elettrica avvenuto lo scorso 4 settembre nel cuore del centro storico. Grazie all’analisi accurata dei filmati di videosorveglianza e a un meticoloso lavoro investigativo, gli agenti sono riusciti a identificare il responsabile, un giovane di 19 anni residente a Ravenna, già noto alle forze dell’ordine per precedenti piccoli furti nella zona della stazione ferroviaria. Il giovane, D.M.V. le sue iniziali, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato e ora rischia fino a quattro anni di reclusione.

I fatti risalgono alla mattinata del 4 settembre, quando un cittadino imolese, parcheggiata la propria bicicletta elettrica in centro, si è accorto del furto e ha prontamente sporto querela al comando di via Pirandello. Nonostante il punto esatto del furto non fosse direttamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno avviato un’indagine accurata, esaminando filmati di altre telecamere della zona e ricostruendo la dinamica del reato.

Secondo quanto emerso, il ladro si sarebbe avvicinato al mezzo a bordo di un’altra bicicletta, forzando il lucchetto sulla ruota posteriore, per poi impossessarsi del mezzo e dirigersi verso il centro città. Una volta ricostruita la scena del furto, è iniziata la fase più complessa dell’indagine: attribuire un volto a chi aveva commesso il reato. Gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria hanno proceduto a confronti sistematici delle immagini e successivi incroci con gli archivi telematici del comando.

L’attenzione ai dettagli ha permesso di individuare alcuni segni distintivi del giovane e di confermare la sua identità. D.M.V., residente a Ravenna e già noto per episodi simili, è stato quindi denunciato per furto aggravato. L’operazione ha avuto un esito positivo grazie alla combinazione di tecnologia e competenza investigativa, dimostrando l’efficacia della videosorveglianza e del lavoro sul campo.

Il comandante della polizia locale, Massimiliano Galloni, ha commentato l’operazione sottolineando come "questo risultato dimostri l’importanza della sinergia tra le forze dell’ordine e gli strumenti tecnologici a disposizione, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini e ai visitatori della città".