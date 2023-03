Ruba in due supermercati Arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato per furto aggravato e continuato un uomo di 46 anni originario della Campania. L’individuo è stato fermato da tre agenti del commissariato di Imola all’uscita di un supermercato di Castel San Pietro, in cui si era impossessato di superalcolici e shampoo.

L’arresto è stato possibile grazie alla memoria visiva di una poliziotta in servizio alla Scientifica che, all’interno di un supermarket castellano, ha notato un viso che le è parso familiare. La poliziotta, libera dal servizio, ha frugato nella memoria e ha collegato quella fisionomia a un ladro immortalato durante alcuni furti di biciclette a Imola. Messolo nel mirino, lo ha seguito, continuando a fare la spesa, fino a quando il tipo è uscito. Con sé aveva 10 magliette marca Puma e due confezioni da un chilo l’una di Parmigiano. Aveva messo la ‘spesa’ in un borsone ed era uscito senza pagare. Seguito dalla poliziotta. Poi il ladro era andato in un secondo supermercato, dove in un altro borsone che portava a tracolla aveva infilato 4 bottiglie di superalcolici, previa manomissione del dispositivo antitaccheggio, balsami e shampoo. Nelle due ‘tornate’ di furti si era impadronito di merce del valore di 250 euro.

All’uscita dal secondo market, l’uomo ha però trovato la poliziotta che con altri due agenti da lei chiamati, e fuori servizio, lo ha arrestato per furto aggravato continuato. La marce rubata è stata restituita. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato rimesso in libertà, in attesa di processo. Ha una sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio. Nei suoi confronti è stato disposto anche il foglio di via: non deve farsi più vedere a Imola, ma restare nel Napoletano, dove risiede.