Ruba liquori al supermercato Ladro incastrato dalle telecamere

Cronaca

Lo scontro sui dehors Sindaco al contrattacco "Nessuna stangata per bar e ristoranti"

Il primo cittadino Panieri fa i conti: aumento medio di 65 euro all’anno "Ogni centesimo in più è reinvestito in ulteriori eventi in centro storico. Alle attività non mancano le occasioni per rientrare dalle spese". .