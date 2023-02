Ruba liquori e soldi: si pente e rimette il bottino nel ristorante

I carabinieri hanno denunciato a piede libero per tentato furto un uomo di 40 anni, italiano, in relazione a un episodio accaduto il 20 dicembre. La trattoria Damì aveva denunciato un’effrazione: ignoti erano entrati nel locale forzando la porta d’ingresso. Una volta dentro, avevano portato via liquori per circa 600 euro e il fondo cassa (altri 200 euro). Una volta fuori, però, il ladro – si sarebbe poi capito dalle telecamere che era un uomo solo – si era accorto della presenza delle telecamere. Pentitosi di quanto fatto, aveva rimesso i liquori sulla soglia di ingresso e i soldi nella buchetta della posta, allontanandosi in auto. Le telecamere però avevano registrato la targa, e per i carabinieri è stato facile risalire all’identità del conducente. Denunciato, come accennato, per tentato furto e danneggiamenti.

In un’altra operazione, questa volta a Castel Guelfo, i carabinieri hanno denunciato per tentato furto un egiziano di 23 anni. Il giovane era entrato in uno dei negozi dell’Outlet, aveva scelto una tuta e l’aveva indossata nei camerini, lasciando lì i propri vestiti. Poi si era allontanato. I vigilantes hanno chiamato i carabinieri, che lo hanno bloccato alla fermata dell’autobus per Imola. "Volevo farmi un regalo per il compleanno", ha detto il ragazzo ai militari.