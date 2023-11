Ruba la pasta e tenta di sfilare la pistola al carabiniere: paura al supermercato

Imola (Bologna), 4 novembre 2023 – Un 25enne marocchino senza fissa dimora e disoccupato, è stato arrestato dai carabinieri di Imola per violenza e resistenza a un pubblico ufficiale e tentato furto aggravato.

Ieri (3 novembre) attorno alle 13 i Carabinieri della Centrale Operativa di Imola sono stati informati che al supermercato “Sigma” di via Giuseppe di Vittorio era stato commesso un furto. I Carabinieri si sono recati al supermercato e quando sono arrivati, hanno invitato il presunto autore dei fatti a restituire due confezioni di pasta pronta al consumo che non voleva pagare.

Sordo a qualsiasi invito di restituire la merce, il ragazzo ha tentato la fuga aggredendo i Carabinieri e tentando di sfilare la pistola d’ordinanza a uno dei due militari, ma non ci è riuscito grazie all’addestramento dei Carabinieri e alla fine è stato arrestato.

Su disposizione della Procura del Repubblica di Bologna, il giovane arrestato, identificato dai Carabinieri nel 25enne marocchino, gravato da precedenti di polizia specifici, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa di comparire davanti al Giudice in sede di Giudizio direttissimo. Soccorsi dai sanitari del 118, i due Carabinieri sono stati medicati e dimessi con una prognosi di 8 e 10 giorni.