Ruba una crema da 350 euro Coppia denunciata per furto

La polizia ha denunciato a piede libero per furto in concorso due giovani, un imolese di 27 anni e una ucraina di 23, in relazione a un episodio accaduto in una farmacia qualche giorno fa e denunciato da una delle titolari.

È dunque accaduto che in una farmacia del centro è entrata una coppia di ragazzi, che ha iniziato a guardare tra le scaffalature. Una farmacista dietro al bancone li ha notati e ha pensato di tenerli d’occhio, perché quei due non la ‘convincevano’. L’afflusso della clientela ha però assorbito l’attenzione della farmacista, che dopo poco ha notato che i due ragazzi non c’erano più. Diffidente (giustamente), si è avvicinata a uno scaffale e ha notato che era scomparsa una crema viso marca Darphin: non un prodotto qualsiasi, visto che il prezzo era di 350 euro. La denuncia era obbligatoria. In quella farmacia ci sono le telecamere di sicurezza, e la polizia ha così acquisito le immagini della coppia. Le foto sono state distribuite ai vari agenti e un poliziotto delle volanti ha riconosciuto lei, perché un paio di giorni prima l’aveva identificata dopo una lite con un’altra coppia. Rintracciati, entrambi sono stati portati in commissariato e denunciati a piede libero. Hanno precedenti di polizia. Della preziosa crema nessuna traccia.