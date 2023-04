Rubano al supermercato Tre donne finiscono nella rete

Hanno cercato di rubare prodotti alimentari per un valore di circa 160 euro, ma sono cadute nella rete degli agenti del commissariato di Imola. Sono state infatti denunciate per furto aggravato in concorso le tre donne di nazionalità albanese che sono state sorprese nei giorni scorsi all’Ipercoop del Centro Leonardo dopo aver messo a segno un maldestro tentativo di taccheggio.

Le tre donne, rispettivamente di 51, 31 e 25 anni, sono infatti state notate dal personale di sicurezza del supermercato che ha immediatamente avvertito la polizia. E così quando le tre donne sono uscite dalle casse – dopo aver pagato soltanto un paio dei prodotti prelevati dai vari scaffali – pensando di averla fatta franca, si sono trovate di fronte gli agenti che, dopo aver accertato i fatti, le hanno denunciate.