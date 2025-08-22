Rubano energia dalla rete pubblica: denunciati due camperisti in vacanza

Erano in vacanza, lungo il fiume Santerno, a Fontanelice. Un’avventura in camper nel lungo weekend di Ferragosto. Alla ricerca del relax, ma non solo. Infatti, una coppia, aveva bisogno anche della luce. E così, l’uomo e la donna, hanno deciso di collegare il camper, abusivamente, alla rete pubblica di energia elettrica.

La Polizia locale del Nuovo Circondario Imolese allora, con il presidio della Vallata del Santerno, giovedì scorso intorno alle 12,40, durante un servizio di pattugliamento è intervenuta in Corso Europa, al civico 6, nel comune di Fontanelice, a seguito di una segnalazione arrivata dai cittadini del luogo relativa a un utilizzo improprio della rete pubblica di energia elettrica.

Sul posto gli agenti hanno subito accertato la presenza di un veicolo a uso abitativo (camper) collegato, mediante cavo, a una colonnina di distribuzione dell’illuminazione pubblica di non libero accesso. Durante le verifiche sono sopraggiunti i due occupanti del mezzo, due turisti italiani di mezza età in transito, dichiaratisi proprietaria del camper e coniuge, quest’ultimo alla guida del veicolo.

Gli agenti della Polizia locale a quel punto hanno proceduto all’identificazione dei soggetti, alla raccolta delle dichiarazioni di parte, all’elezione di domicilio e alla nomina del difensore. È stata redatta informativa di reato per furto aggravato, per cui sono stati denunciati.

L’attività si inserisce nel costante impegno della Polizia locale del Nuovo Circondario Imolese nel controllo del territorio e nella tutela del corretto utilizzo dei beni e servizi pubblici.

n. m.