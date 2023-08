Rubano un portafoglio, due denunciate

La polizia ha denunciato per furto aggravato in concorso due cittadine bulgare di 39 e 35 anni, in relazione a una vicenda accaduta al centro commeciale Sigma. La due donne, nomadi domiciliate nei pressi dell’ospedale Maggiore di Bologna, avevano preso di mira una imolese di 77 anni al supermercato. In particolare, avevano notato che la stessa aveva appoggiato la propria borsa personale sul carrello della spesa ed era in attesa del proprio turno al reparto ortofrutta.

Agendo con l’abilità di chi ha esperienza in questo campo, la 35enne distrae la donna chiedendo il prezzo di un caspo di insalata, mentre l’altra si avvicina da dietro e sfila il portafoglio dalla borsa. L’imolese non si accorge di nulla.

Ma alla cassa succede qualcosa: la derubata si accorge di non avere più il portaforglio nella borsa e nota una delle due straniere in procinto di uscire dal supermercato dal passaggio riservato a quanti non hanno fatto acquisti. Non perdendosi d’animo, l’affronta: "Mi ha rubato il portafoglio!" La scena non passa inosservata, tanto meno a un poliziotto del commissariato di Lugo, fuori servizio, che si accorge di quanto sta facendo la complice, che se ne esce dal supermercato. La segue, la ferma, si qualifica e riesce farsi restituire il portafoglio, al cui interno c’erano 35 euro. Poi si va come da prassi: le due vengono fermate, portate in commissariato e denunciate per furto aggravato in concorso. Hanno precedenti specifici, per furti con destrezza. Il processo è stato fissato per il 25 settembre. Nel frattempo, il giudice ha disposto per la 39enne l’obbligo di firma quotidiano presso l’ufficio di pg più vicino al suo luogo di residenza, ovvero il commissariato di polizia di Santa Viola a Bologna. Obbligo di firma anche per la 35enne nel medesimo commissariato, ma a giorni alterni. Per evitare ‘guai’ ed essere eventualmente essere posta agli arresti, la giovane aveva detto agli agenti di essere incinta: le analisi mediche in ospedale hanno evidenziato che era una bugia.

red. cro.