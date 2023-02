Rubano vestiti in due negozi Tre minorenni finiscono nei guai

I carabinieri della Tenenza di Medicina hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna tre 17enni per furto aggravato in concorso.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 19 dell’altro giorno quando la centrale operativa dei Carabinieri di Imola ha ricevuto la telefonata di un addetto alla sicurezza del centro commerciale The Style Outlet di Castel Guelfo. L’uomo aveva chiamato per riferire di aver inseguito e fermato tre ragazzi che si erano allontanati senza pagare dei capi di abbigliamento prelevati di nascosto in due negozi di articoli sportivi.

Appresa la notizia, i carabinieri della Tenenza si sono recati sul posto e, dopo aver identificato i tre ragazzi, presso la fermata dell’autobus situata davanti al centro commerciale, hanno recuperato la merce che era stataoccultata in una borsa.

La refurtiva, articoli sportivi dal valore di 148 euro, è stata restituita ai legittimi proprietari che hanno sporto denuncia. Al termine degli atti, i tre minorenni sono stati affidati ai responsabili di una comunità per minori da dove si erano allontanati.

Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine sono intervenute diverse volte all’Outlet, sempre per allarmi relativi a tentati furti. Nell0occasioen più recente, un ragazzo egiziano classe 2000 è stato fermato dopo aver rubato una tuta dal negozio Nike, capo d’abbigliemento del valore di circa 100 euro.

Denuncia per tentato furto e capo di vestiario riconsegnato al negozio. Il giovane aveva lasciato i propri vestiti nel camerino, e se ne era andato dal negozio con la tuta indosso. Gli addetti alla vigilanza se ne erano accorti e avevano chiamato i carabinieri. Il giovane aveva ammesso le proprie responsabilità, e si era giustificato dicendo che voleva farsi un regalo per il compleanno, che in effetti cade proprio in questi giorni. Ma aveva scelto il modo sbagliato per festeggiare.