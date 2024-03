Rubata a Imola nel ’95. Ritrovata a Londra la Testarossa di Berger

Quella ]tra l’ex ferrarista Gerhard Berger e Imola è una storia che ha conosciuto giorni felici, ma anche momenti drammatici. Qualche bel podio, negli anni in cui le soddisfazioni per i tifosi del Cavallino erano rare. E soprattutto l’incidente del 1989, quando i leoni della Cea lo strapparono alla morte con un drammatico intervento. Infine quel maledetto 1994, che gli portò via l’amico Ayrton Senna, figura ricordata sempre con affetto da Berger, tornato in più circostanze in riva al Santerno per onorarne la memoria.

In 14 stagioni da protagonista del Circus, l’ex pilota austriaco oggi 64enne ha vissuto però anche un altro Gran premio di San Marino piuttosto anomalo: quello dell’aprile 1995. Non tanto per il terzo posto in gara, quanto per quello che era accaduto il venerdì delle prove libere. Il furto di una Ferrari F512 M (ultima evoluzione della mitica Testarossa) che gli avevano dato in dotazione da Maranello. Ieri, a quasi 29 anni di distanza, la polizia di Londra ha annunciato di averla ritrovata.

Come forse qualcuno ricorderà, all’epoca i ladri (probabilmente gli stessi) rubarono anche una 355 B grigio argento che apparteneva all’altro alfiere della Ferrari della prima metà degli anni Novanta, Jean Alesi, vettura che risulta tutt’ora scomparsa. La Testarossa venne rubata all’esterno dell’hotel dove alloggiavano i piloti, con Berger che cercò fino all’ultimo a difendere la F512 M, al punto da provare a inseguire i ladri al volante di una Golf di uno suo amico; la vettura di Alesi si trovava invece nel garage al momento del furto. Il valore complessivo delle due auto era già al tempo di circa mezzo miliardo di lire.

Scotland Yard ha spiegato di aver ricevuto una segnalazione dalla Ferrari stessa nel gennaio di quest’anno, dopo che l’azienda aveva effettuato dei controlli su un’auto acquistata nel 2023 da un compratore americano tramite un intermediario britannico.

La polizia ha così scoperto che la vettura era stata spedita in Giappone poco dopo il furto. Alla fine dell’anno scorso la Ferrari è stata poi portata nel Regno Unito, dove Scotland Yard è intervenuta per bloccarne l’esportazione. Al momento, non risulta alcun arresto legato all’operazione.

Tra il 1992 e il 1996 sono state prodotte solo 501 vetture F512 M, come parte di un’aggiunta rivista alla linea Testarossa dell’azienda. La sua velocità massima è di 310 chilometri l’ora. Tra gli altri proprietari noti figurano Elton John e Michael Jordan. La Testarossa è diventata un’icona degli anni ‘80 dopo che un modello bianco era stato guidato da James ‘Sonny’ Crockett nella serie poliziesca americana Miami Vice.

"La Ferrari rubata, del valore di circa 350mila sterline (410 mila euro, ndr), è scomparsa per oltre 28 anni prima che riuscissimo a rintracciarla in soli quattro giorni – ha commentato l’agente Mike Pilbeam, che ha condotto l’operazione –. Le nostre indagini sono state minuziose e hanno incluso il contatto con le autorità di tutto il mondo. Abbiamo lavorato rapidamente con partner come la National crime agency, oltre a concessionari Ferrari e internazionali. E questa collaborazione è stata determinante per capire il passato del veicolo e impedirgli di lasciare il Paese".