Rubava farmaci e soldi: denunciato un 27enne

Rubava piccole somme di denaro dal fondo cassa per comprarsi i farmaci. Un dipendente di una farmacia imolese è stato denunciato dal suo titolare insospettito dagli ammanchi. Il giovane, italiano di 27 anni, ha prelevato il denaro nell’arco di un anno per il valore complessivo di circa 300 euro. Non solo, quando i clienti della farmacia ordinavano un farmaco, il dipendente ‘infedele’ annullava le operazioni a loro insaputa, riscuotendo in seguito il buono. Buono che il giovane usava per comprarsi dei farmaci: in molti casi acquistava tutto gratis, in altri applicava degli sconti ai prodotti per poi beneficiarne al momento dell’acquisto.