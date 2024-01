Ruffini e l’amore per Imola: "Città aperta e accogliente. È come stare in famiglia"

Oggi si conclude la rassegna teatrale di "Quasi Amici", la prosa ispirata all’omonimo film francese con protagonista Omar Sy.

Una messa in scena che ha contato ben 6 repliche dal 10 al 14 gennaio. Con l’ultimo appuntamento, termina anche la permanenza a Imola di Paolo Ruffini, il noto attore livornese, tornato a recitare nel teatro ‘Ebe Stignani’ dopo dieci anni.

Lo spettacolo, per l’attore, ha rappresentato un’altra occasione per per poter rafforzare il legame con la città dell’Orologio, città alla quale l’attore si dichiara molto legato.

Ruffini, com’è stato tornare a Imola dopo dieci anni?

"Per essere precisi, io a Imola ci vengo molto spesso. Qui ho conosciuto un amico a cui sono molto legato, Davide Camanzi, e il nostro rapporto è nato proprio all’Osteria ’I tre scalini’. Quindi lo vengo spesso a trovare. Poi, essendo un appassionato di cultura enogastronomica, quando vengo, colgo sempre l’occasione per magiare qualcosa di buono. Quindi è bello venire in città e trattarsi bene.

Insomma, la buona cucina è uno dei punti di forza del nostro territorio...

"Assolutamente. Quando posso faccio un salto al San Domenico ed è sempre un piacere, ma in generale amo tutti i locali legati alla ristorazione"

Com’è stato tornare a recitare al teatro Ebe Stignani a dieci anni di distanza.

"Ritornare allo Stignani è stato bellissimo. Io amo questo teatro, sia come palcoscenico sia come platea. Infatti le mie visite sono state spesso legate al mio essere spettatore, oltre che attore. Trovo che il teatro abbia una bellissima tradizione e che sia molto caloroso. Ho creato un buon rapporto anche con il direttore, Luca Rebeggiani".

Come ci si sente in questa città?

"Ci si sente accolti. È come tornare a casa e stare in famiglia". Ha notato qualche cambiamento che l’ha colpita in questi ultimi anni?

"In verità non ho notato cambiamenti particolari, non la conosco così bene da sottolineare le cose che sono cambiate nel frattempo. Da ‘ospite’ frequente, sono felicissimo però di vedere che va sempre meglio ed è sempre più curata".

Nato a Livorno nel 1978, Ruffini debutta nel mondo dello spettacolo partecipando a spot pubblicitari e al film Ovosodo di Paolo Virzì, nel quale interpreta il ruolo di un antipatico compagno di classe del protagonista. Per diversi anni lavora come animatore in numerosi villaggi vacanze.

Poi, agli inizi del Duemila, decolla la sua carriera nel mondo del cinema.

Tanti i riconoscimenti tributati all’artista che, nei giorni scorsi, ha aggiunto sulla mensola anche la pergamena di DozzAmbassador.

Notevole l’impegno nel sociale per i più fragili.

Ruffini ha scelto di affrontare a colpi di sorrisi e risate diversi temi delicati come l’inclusione e la diversità.