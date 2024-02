Rumore in Autodromo . Comitato contro giunta

La stagione motoristica non è ancora cominciata ma, proprio in vista dell’avvio del calendario di attività 2024, le polemiche sul rumore prodotto dall’Enzo e Dino Ferrari sono già uscite dai box. "Che fine ha fatto il Piano di risanamento acustico comunale costato ai cittadini imolesi 24mila euro?", ha chiesto ieri il comitato Autodromo. "Ritenuto urgente e di fondamentale importanza per migliorare la coesistenza del circuito con il territorio circostante nella delibera di Giunta di gennaio 2022, è scomparso due anni dopo", ricorda il gruppo che riunisce vari residenti della zona attorno al tracciato.

Cosa è successo nel frattempo? Dopo aver annunciato l’arrivo del Piano di risanamento acustico comunale, ad aprile 2023 la Giunta ha assunto l’atto di indirizzo in merito alla realizzazione di mitigazioni passive, chiedendo al Con.Ami di proseguire le azioni contemplate nel piano aziendale presentato nel 2016 da Formula Imola.

"Nessun riferimento al Piano di risanamento acustico comunale – sottolineano oggi dal comitato –, anche se tutte le analisi e attività tecniche contenute nel piano dovevano essere utilizzate per valutare l’opportunità di aggiornamento ed eventuale potenziamento dei contenuti del piano aziendale di Formula Imola. Comunque sia, dopo circa un anno, anche gli intenti contenuti in questa delibera non hanno avuto seguito".

In sintesi, sempre secondo la ricostruzione del comitato, la situazione è la seguente: Arpae, grazie a una campagna di monitoraggio puntuale (ottobre 2022), ha verificato che la postazione 8, individuata da Formula Imola e fatta propria dalla Giunta, "non rappresenta il livello sonoro immesso dalle attività di pista al primo fronte edificato. Infatti – ricordano i residenti – la sottostima mediamente di 3,5 dB".

Nel 2023, sempre l’attuale amministrazione, "abbandona ogni riferimento al Piano di risanamento acustico comunale e si affida al vecchio piano aziendale presentato nel 2016 da Formula Imola", riportano dal comitato da Autodromo. A oggi, nuove mitigazioni passive non sono state realizzate. "E non ci risulta siano state progettate", protestano i residenti. E aggiungono: "Di certo c’è soltanto un continuo trend in crescita dei dati relativi alla potenza sonora di lungo periodo e, un record, 24 giornate D3 (le più rumorose fra le giornate in deroga) programmate nel calendario di pista 2024".

Da qui l’appello alla Giunta. "Essendo portatori di interessi concreti, diretti e attuali, indipendentemente dalla volontà dell’amministrazione di utilizzarlo o seppellirlo in un cassetto, riteniamo di avere il diritto di consultare il Piano di risanamento acustico comunale la cui redazione è stata affidata all’ingegner Malila Balboni – concludono dal comitato –. Ne abbiamo fatto richiesta con una istanza formale".