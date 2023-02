Sacmi alla conquista del mercato indiano

Sacmi ha installato in India un proprio forno da oltre 250 metri e un essiccatoio di quasi 60. Il tutto al servizio del secondo produttore di ceramica in India, e 16° al mondo per capacità produttiva installata (oltre 74 mln di metri quadri), ovvero Somany Ceramics, che scommette sulla produzione delle lastre di grande formato destinate alla fascia alta del mercato. A prendere la strada dell’unità produttiva del Gujarat, una delle dieci del Paese, è una nuova linea Sacmi, composta da Pcr2000 ad alta velocità, un essiccatoio orizzontale Ecp285 da 58,8 metri e un forno Fcc295 da 260,4 metri, modello Hte (High thermal efficiency), già predisposto per l’utilizzo di idrogeno nella miscela combustibile. L’essiccatoio fornito è progettato per funzionare completamente zero fuel, grazie al recupero del calore del forno.

A identificare lo stabilimento che ospiterà la nuova linea Sacmi per grandi formati è Somany Max Pvt. Ltd, segno della volontà del cliente di posizionarsi con Sacmi in questo segmento ad alto valore aggiunto. Accrescere il proprio posizionamento tra i principali esportatori mondiali di ceramica di qualità è tra gli obiettivi dichiarati dal management di Somany, nella persona del ceo e direttore generale, Abhishek Somany.

Un obiettivo perseguito sia attraverso l’aumento della capacità produttiva netta (passata nel solo 2022 da 63 a 74 milioni di metri quadri), sia attraverso investimenti in nuovi prodotti, formati e tecnologie produttive. In particolare, il progetto Somany Max raccoglie l’esperienza Sacmi sulle numerose soluzioni ‘Continua+’ installate in India negli ultimi anni – oltre una dozzina – che hanno dimostrato di saper coniugare alta qualità e prestazioni con le migliori velocità e consumi, fattore indispensabile di competitività su questo mercato.

Altro elemento cardine della strategia dichiarata da Somany, la crescita graduale sia nel mercato indiano che all’estero, nel segno di qualità, affidabilità, innovazione di prodotto, forza e riconoscibilità del brand. Un obiettivo a portata di mano grazie ai nuovi formati che il cliente metterà in produzione entro l’estate, dalle lastre 80x160, 80x240, sino ai veri e propri piani di lavoro di grande formato e spessore, 80x320 cm, con produttività prevista nell’ordine di 4 mln di metri quadri l’anno.

In attesa dell’ok al bilancio consolidato del 2022, Sacmi aveva chiuso il 2021 con un numeri da record: ricavi consolidati oltre quaota 1,5 miliardi di euro (+40% sul 2020), livello di vendite e ordini tornato a livelli superiori al periodo pre-pandemia, Ebit ed Ebitda a, rispettivamente, 82 e 145 milioni di euro e, infine, patrimonio netto consolidato che aveva raggiunto i 773 milioni di euro, con una posizione finanziaria netta a +97 milioni.