Sacmi, Andrea Grandi nuovo dg. Mongardi: "Scelta di continuità"

Andrea Grandi è il nuovo direttore generale del gruppo Sacmi. Prende il posto di Mauro Fenzi, che ha concluso il proprio mandato il 31 dicembre 2024. Ingegnere elettronico, 49 anni, Grandi ha avviato la propria carriera nel colosso cooperativo imolese nel 2001. In quasi 25 anni di percorso, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno del Gruppo, distinguendosi in modo particolare per talento, competenze tecniche e manageriali nei settori della meccatronica e dell’automazione industriale.

Per 18 anni nel reparto Pressature speciali, quindi manager del settore che si occupa delle Macchine per l’industria del metallo e dal 2020 general manager delle Tecnologie avanzate di Sacmi, Grandi ha ricoperto negli ultimi tre anni i ruoli di direttore dell’Organizzazione aziendale della cooperativa e, in seguito, di corporate product supply manager, "dando prova di eccellenza nella gestione operativa e nello sviluppo di soluzioni innovative", spiegano dall’azienda di via Selice.

Oltre agli incarichi in Sacmi, Grandi è attualmente membro del comitato per la formazione di Ucimu (Associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione) e ha fatto parte del comitato tecnico di Aim - Associazione italiana di metallurgia.

"Valorizzare le competenze interne, consolidando la leadership tecnologica nei diversi business di attività ed in un quadro di piena continuità nella visione strategica ed operativa dell’azienda è alla base di questa scelta – sottolinea Paolo Mongardi, presidente di Sacmi –. Colgo l’occasione per augurare a Grandi il pieno successo in questa nuova e stimolante sfida. La sua esperienza e il suo talento rappresentano una solida base per guidare il Gruppo Sacmi verso nuovi traguardi, nel segno dell’innovazione e della crescita sostenibile".

Anche da parte del Consiglio di amministrazione di Sacmi arriva un "sentito ringraziamento" a Fenzi per "la dedizione e i risultati raggiunti". Durante il suo mandato alla guida del Gruppo, "ha dimostrato straordinarie capacità di leadership e visione strategica – commentano da via Selice –, accompagnando Sacmi nel raggiungimento di importanti risultati in termini di crescita, innovazione tecnologica e organizzativa, reputazione sui mercati internazionali".