Sacmi, che festa per i 105 anni : "Legame stretto con la comunità"

Un compleanno da ricordare. Quasi 5mila persone hanno festeggiato, sabato scorso, i 105 anni della Sacmi. Già dalla prima mattinata, in centinaia si sono presentati ai cancelli di via Selice per partecipare a una giornata pensata per dare l’opportunità a tutti di conoscere da vicino il colosso cooperativo.

Protagonista assoluto della giornata, il tour nello stabilimento: 13 tappe per esplorare i gangli della produzione e dell’innovazione Sacmi, dal laboratorio dove si progettano le nuove capsule a basso impatto ambientale come quelle in fibra di cellulosa al reparto montaggio e collaudo presse industriali, per realizzare manufatti dall’uso quotidiano, dalle piastrelle al metallo.

Tante le attività in programma dedicate alle famiglie con bambini e ragazzi al seguito. Allestita un’area dedicata, nella mensa aziendale, dove i ragazzi hanno potuto toccare con mano in modo divertente le sfide della sostenibilità, della robotica, dell’intelligenza artificiale.

Oltre 100 volontari hanno contribuito all’organizzazione e gestione degli accessi e delle visite guidate. Mescolandosi ai visitatori, al termine delle visite, per rifocillarsi nei numerosi punti di ristoro, con tipicità locali ed enogastronomiche.

"È stata una meravigliosa giornata di condivisione e di festa in una occasione per noi importante – sottolinea Paolo Mongardi, presidente di Sacmi –. Abbiamo saputo fare squadra, cogliendo in pieno l’obiettivo di questo evento, quello di portare il maggior numero di persone possibili alla scoperta del nostro mondo e rafforzando così il profondo legame tra azienda e comunità". A chiudere idealmente le celebrazioni per il 105esimo compleanno, lunedì scorso, esattamente nell’anniversario della fondazione, in un Auditorium 1919 gremito di visitatori c’è stata la presentazione del volume ‘Sacmi: dalla bottega all’industria. Origini di una straordinaria esperienza cooperativa’, scritto da Valter Galavotti.