Sacmi, intesa con Cerdomus Nuovo impianto completo per produrre lastre decorate

Cerdomus sceglie Sacmi per entrare a tutto tondo nel segmento delle grandi lastre. E Continua+, tecnologia di riferimento nel mondo per la produzione di lastre e sottoformati. Questo è solo il cuore del progetto di impianto completo, con Sacmi partner per tutte le tecnologie chiave, dall’essiccatoio al forno, dalle stampanti digitali alle linee di finitura. Protagonista nel mercato con il motto "Creative ceramic collection", Cerdomus ha fatto della passione per il design l’altra faccia di una costante attenzione all’innovazione tecnologica, per proporre sempre ai clienti la migliore qualità, con tutto lo stile e il carattere della ceramica italiana.

Dopo anni di partnership di successo con Sacmi sui formati tradizionali, l’azienda sceglie di crescere nel segmento delle grandi lastre decorate di vario formato e spessore. Da qui il progetto avviato nel 2021 per la realizzazione di un nuovo impianto completo, operativo dalle scorse settimane nel sito di Castel Bolognese, con output produttivo fino a oltre 8mila metri quadrati al giorno.

"Il nostro brand – sottolinea Paolo Turbati, presidente di Cerdomus – ha un’identità precisa nel mercato. Abbiamo sempre considerato il prodotto ceramico, tra i più antichi materiali al mondo, come fonte di ispirazione per la creazione di ambientazioni uniche, sviluppando i nostri punti di forza per la più ampia scelta di combinazioni, formati, spessori, decori, stili ed effetti materici. Ecco perché, per questo ulteriore salto di qualità, abbiamo scelto la Continua+ di Sacmi".

A essere installata e avviata è una nuova PCR 2000, la soluzione più venduta al mondo della famiglia Continua+. "Non parliamo solo di grandi lastre – prosegue il presidente di Cerdomus –, ma anche della possibilità di realizzare in modo coordinato, flessibile ed efficiente tutti i sottoformati e i complementi d’arredo, oggi particolarmente richiesti e apprezzati dai clienti. La soluzione Sacmi risponde alla filosofia Cerdomus: collezioni coordinate, alta qualità, estetica del prodotto".

"Il progetto Cerdomus – aggiunge Paolo Mongardi, presidente di Sacmi – premia il nostro approccio alla progettazione dell’impianto ceramico. Parliamo di tecnologie come Continua+, ma, più in generale, di una filosofia impiantistica che da sempre ci contraddistingue e che viene apprezzata dai nostri clienti per la capacità di proporci come partner unico, offrendo il miglior stato dell’arte delle tecnologie su ogni fase della produzione".