Sagra dei maccheroni. Assalto dei buongustai

Il cielo coperto non ha limitato l’esodo di ieri in direzione di Ponticelli per la tradizionale Sagra dei Maccheroni. Tanta gente, fin dalla tarda mattinata, nella piazza della frazione imolese per prendere un piatto fumante di pasta condita con il tradizionale ragù di carne e una spruzzata di parmigiano. Prima i residenti ed i sostenitori muniti di buono consumazione poi, dalle 14,30 del pomeriggio, il via libera alla distribuzione della prelibatezza a tutti i presenti.

"Nove quintali di sedanini e gobbetti e tre di ottima carne con la quale, nei giorni scorsi, abbiamo preparato sette grandi paioli di ragù – ha detto Franco Battilani al timone del comitato organizzatore dell’evento –. Una domenica spensierata all’insegna della tradizione, del gusto e del divertimento". Senza dimenticare che gli eventuali utili della festa andranno devoluti quasi per intero all’Ausl di Imola, alle istituzioni scolastiche locali ed al sostegno di un’adozione a distanza. Molto partecipate anche le attività collaterali come la Macchescooterata d’epoca, esposizione di vespe, moto e automezzi storici, e l’Invito a Tavola di autofinanziamento curato da docenti e genitori degli alunni delle scuole materna e primaria di Ponticelli.

m.g.