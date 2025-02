Sagra dei maccheroni: "Pronti a cuocere nove paioli di ragù"

Nonostante manchi ancora quasi un mese, in casa dell’Antica Società dei Maccheroni di Beneficenza è già partito il conto alla rovescia per il sigillo numero 125 della Sagra dei Maccheroni di Borgo Tossignano. L’appuntamento, in agenda il prossimo 4 marzo, sarà come sempre abbinato alla Festa della Polenta di Tossignano che taglierà il traguardo delle 403 edizioni. Un Martedì Grasso da riempi tutto nel cuore della vallata del Santerno con la novità assoluta del titolo di Carnevale storico dell’Emilia-Romagna.

Già, perché i due eventi di festa che attingono a piene mani dal patrimonio storico, tradizionale e gastronomico del paese della collina, per decenni anche causa di una campanilistica rivalità, sono stati iscritti da qualche mese nell’albo regionale dei Carnevali storici. Una pratica portata avanti con entusiasmo dalla giunta guidata dal sindaco Mauro Ghini insieme ai due presidenti delle associazioni coinvolte e alla Pro Loco di Borgo Tossignano.

Partirà dalla metà mattina, all’altezza dello stand gastronomico posizionato nella Piazzetta San Giovanni Bosco, la distribuzione dei succulenti maccheroni conditi con il ragù di carne ai residenti di Borgo, Tossignano e Codrignano in modalità da asporto: "Qualche giorno prima effettueremo il solito giro di consegna dei tagliandi nelle buchette delle lettere per identificare i residenti del capoluogo e delle frazioni durante il ritiro della specialità – spiega Piero Versari, presidente dell’Antica Società dei Maccheroni di Beneficenza –. I coupon andranno presentati il giorno della Sagra per ricevere le porzioni di maccheroni".

Confermata anche la bella iniziativa Maccheroni Pony Express per raggiungere con la pasta fumante gli anziani impossibilitati ad uscire di casa. Senza dimenticare la speciale consegna per gli ospiti della casa di riposo di Tossignano.

Torna al pomeriggio, e quest’anno farà tappa a Borgo, lo scambio dei piatti artistici tra maccheronai e polentari. Un rituale seguito un quarto d’ora dopo dall’avvio, nei pressi del complesso delle scuole, della sfilata allegorica che raggiungerà i tre palchi allestiti nel centro dell’abitato. Il tema portante dell’allegro corteo? ‘Il viaggio nel tempo’ che coinvolgerà pure il pubblico grazie alla verve, ai canti ed ai balli di alcuni gruppi locali e degli alunni della scuola primaria.

L’intrattenimento sfocerà in tre spettacoli curati dalla Pro Loco borghigiana e dal comitato per il Carnevale. Alle 15, poi, distribuzione dei maccheroni aperta a tutti i presenti. Non mancheranno la mostra dei lavori della scuola neo cromatica degli allievi del maestro Nevio Galeotti e la vendita degli immancabili piatti artistici da collezione.

Intanto, in cucina, si ragiona già sui numeri: "L’anno scorso cuocemmo più di 7 quintali di maccheroni e preparammo 9 paioli di ragù da 60 chili ognuno – conclude Versari –. I quantitativi saranno all’incirca gli stessi con la ferma volontà di soddisfare il palato e la fame di tutti i partecipanti. La forza lavoro volontaria? Una cinquantina di persone, vero motore trainante della manifestazione, con l’ingresso di giovani leve che fanno ben sperare per il futuro della sagra".

Mattia Grandi