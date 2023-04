Sagra del Friggione di Fabbrica Festa a tavola oggi e domani

Partenza sprint per la Sagra del Friggione di Fabbrica, che venerdì in occasione della serata di debutto ha fatto registrare il tutto esaurito. Protagonista assoluta tra i tavoli del centro sociale di via del Santo, oltre a quei sorrisi e a quella spensieratezza mancati negli ultimi anni di pandemia, la specialità a base di cipolla e pomodoro che da ormai 35 edizioni conquista i palati degli amanti del gusto.

Oggi e domani si raddoppia: trattandosi di giornate festive, si parte infatti già alle 12 (asporto dalle 11.30 alle 12). Questa sera poi, con la cucina in funzione dalle 19, ballo liscio con Renato Bertone. Domani all’ora di pranzo divertimento assicurato anche per i più piccoli, con intrattenimento dalle 13 alle 15 affidato alla compagnia di Tata Fata. E in serata karaoke e piano bar con Enrico & Elisa.

Tutto finito? Macché. La Sagra del Friggione proseguirà anche nel cuore del mese di maggio con un altro fine settimana lungo e saporito venerdì 12, sabato 13 e domenica 14. Spettacoli, nell’ordine, di Pietro Calì, Fortunato e del duo acustico Afterglow.

Il menù è all’insegna della tradizione, con una spruzzata di modernità e anche qualche tocco esotico. Oltre al friggione, a Fabbrica si possono gustare tortelli e tagliatelle fatti in casa, polenta al ragù e pollo al curry piccante con riso basmati. E poi ancora fiorentina, castrato, braciola, arrosticini e polenta fritta.

Tra la cucina e i tavoli si danno il cambio una novantina di volontari con età compresa tra i 6 e gli 88 anni. Con i fondi raccolti lo scorso anno sono stati sostituiti i giochi per i bimbi nel parco pubblico di Fabbrica. Questa volta gli organizzatori della sagra puntano invece all’ampliamento e alla miglioria delle strutture ricettive esterne.

Il 12 maggio saranno ospiti i ragazzi e le famiglie del centro occupazionale ‘La Tartaruga’ di Toscanella.