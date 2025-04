Sagra del Friggione, vai col liscio. Notte in musica con Fortunato

E’ partita col botto la 37ª edizione della Sagra del Friggione di Fabbrica. Prime due serate da incorniciare al centro sociale di via del Santo nella frazione imolese. Centinaia di avventori, anche nella versione pranzo di ieri, per gustare la specialità soffritta tutta romagnola a base di cipolla, pomodoro e prosciutto. Ma tra i piatti più gettonati ci sono pure le tagliatelle ed i tortelli fatti in casa. Un appuntamento a misura di famiglia: dall’animazione per i più piccoli alla musica dal vivo. E questa sera protagonisti i balli di liscio con Fortunato mentre domani, dalle 13 alle 15, truccabimbi. Qualche giorno di sosta per ricaricare le pile dei 90 volontari in azione poi dal 9 all’11 maggio ci sarà la seconda parte della festa con un cartellone da fare invidia: karaoke e piano-bar con Enrico & Elisa (9), liscio con Fabio e Loretta (10) e animazione per bambini (11). Un bel battesimo del fuoco anche per la nuovissima struttura fissa con telaio in legno, pure climatizzata e con pannelli fotovoltaici, del centro sociale di Fabbrica: "Il 9 maggio saranno nostri ospiti i ragazzi e le famiglie del centro occupazionale ‘La Tartaruga’ di Toscanella insieme alle autorità – anticipa il presidente Cantoni -. Una serata che fa bene al cuore". m. g.