Sagra del Marrone. Sapori e spettacolo: "Così festeggiamo la collina che riparte"

Giro di boa per la 67esima edizione della Sagra del Marrone di Castel del Rio. Dopo due domeniche da sold out, il paese dell’alta vallata del Santerno è pronto a sfoderare il tris per celebrare il suo prelibato prodotto Igp. Un patrimonio che, nonostante le tante criticità del comparto della castanicoltura nel periodo post alluvione con produzione e raccolti drasticamente ridotti, continua ad esercitare un forte fascino di richiamo sul pubblico. "Le temperature gradatamente più autunnali favoriscono la crescita dei flussi di visitatori – analizza Paolo Franceschi, alla guida di quella Proloco Alidosiana che capeggia il gruppo di associazioni locali coinvolte nell’organizzazione della mesata di festa -. Buoni riscontri anche per i banchi del mercato dove è possibile acquistare il vero e unico Marrone Igp di Castel del Rio. I quantitativi, come noto, sono in calo ma la qualità del prodotto non è in discussione".

E, infatti, la direttrice che porta al centro dell’abitato, cuore pulsante delle vendite con tanto di ampia zona pedonale ricavata dalla deviazione del traffico veicolare sulla Montanara, è gettonatissima: "Qui si trovano bruciati, frittelle, castagnaccio, tantissimi dolci ed altre specialità gastronomiche a base di marroni – continua -. Ma è anche il punto nevralgico dell’azione dei marronai impegnati nell’affascinante arte della preparazione delle castagne, rimescolate all’interno di grandi padelle forate, da cuocere sulla fiamma viva del fuoco".

Poi, all’ora di pranzo, tutti alla tensostruttura sul retro di Palazzo Alidosi: "Menù fisso a base di marroni, a scelta tra due differenti proposte, o alternativa per chi preferisce piatti meno ricercati – sottolinea Franceschi -. Tra le portate spiccano la polenta di marroni, i mitici Capaltèz (cappellacci tradizionali con ripieno dolce di marroni conditi con olio e pepe, ndr), le tagliatelle fatte con la farina di marroni e il filettino di maiale a tema".

Questo pomeriggio alle ore 15, inoltre, grande spettacolo gratuito ‘E-Risalutami tuo fratello’ con Andrea Barbi e Marco Ligabue. I due, che dallo scorso anno sono ambasciatori delle 44 eccellenze Dop e Igp dell’Emilia-Romagna, alterneranno divertenti aneddoti a canzoni. L’evento è organizzato dal municipio locale in collaborazione con la Regione. Ma spazio pure ad artisti di strada, giochi per i più piccoli e mercato ambulante: "Il settore della castanicoltura incarna la storia e una bella fetta dell’economia della vallata del Santerno – conclude il presidente della Pro Loco Alidosiana –. Queste quattro domeniche di festa fanno rima con ripartenza. Il proseguo di un percorso caparbio e grintoso come la scorza della gente di collina".

Mattia Grandi