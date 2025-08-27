Sagra del Porcino, buona la prima. Ora si replica questo weekend

Buona la prima, ma c’erano ben pochi dubbi, per l’edizione numero 39 della Sagra del Porcino di Castel del Rio. Lunghe file già dal tardo pomeriggio, per tutto il weekend scorso, all’ingresso dello stand gastronomico allestito nell’ex campo sportivo sul retro di Palazzo Alidosi. Tante persone, infatti, hanno deciso di risalire la provinciale Montanara per raggiungere il paese dell’alta vallata del Santerno e gustare i tanti manicaretti preparati con il re dei funghi. Proposte da assaggiare in modalità menù completo o con singole portate: dal tris di antipasti ai sapori del sottobosco al bis di primi e secondi piatti tra tagliatelle alla boscaiola, tortelli di patate, porcini fritti con squacquerone e filettino di maiale agli odori. Gettonatissimi anche i piatti in versione gluten free e senza porcini, soprattutto per i più piccoli. Poi, a pancia piena, la folla si è riversata nell’area spettacoli e nel centro dell’abitato per una passeggiata al fresco con vista sulle bancarelle degli hobbisti e del mercato tradizionale. Ottimi riscontri anche per il bar della festa, trasformato in un vero e proprio punto di ritrovo, con le birre artigianali rosse e bionde alla spina del Birrificio MB di Modena.

E in questo fine settimana del 30 e 31 agosto si replicherà con la solita formula di apertura alle 19 per cena e, solo la domenica, anche a pranzo a mezzogiorno. Oltre all’apprezzata opzione d’asporto per portare i profumi della sagra tra le mura di casa. Da non perdere gli show gratuiti serali: sul palco i Mama (30) ed i Bellaprika (31) per un gran finale che strizza l’occhio ai capolavori in musica di Vasco Rossi.

Mattia Grandi