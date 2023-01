Sagra del Raviolo, il prologo profuma di sport

La marcia di avvicinamento alla 98esima edizione della Sagra del Raviolo di Casalfiumanese, in agenda il prossimo 19 marzo, parte con l’annuncio del Raviolo Trail. Un appuntamento sportivo inedito, già pianificato nel 2020 ma cancellato dalla pandemia, organizzato da amministrazione comunale, Proloco e da Try It Sport & Fun Concept Store.

Il tutto in collaborazione con Uisp e la sezione Trail Uisp Emilia-Romagna. Partenza alle 10 del mattino con una doppia opzione di partecipazione. Da una parte il trail competitivo da 16 chilometri, con iscrizioni già effettuabili sul sito www.endu.net, dall’altra la camminata non competitiva di 10 chilometri con registrazione dei partecipanti in loco (info whatsapp al 328.7073536 o [email protected]). Uno splendido prologo dedicato allo sport prima di immergersi nelle atmosfere di una delle sagre tradizionali di piazza più attese nella programmazione della vallata del Santerno.

Con un’altra bella novità che ha il sapore d’antico: la quarta edizione della ‘Notte prima del Raviolo’ del 18 marzo. Una serata con musica e stand gastronomico che rimanda all’antica usanza del veglione da ballo nell’allora Casa del Popolo. La sensazione è che, dribblate tutte le insidie pandemiche, la Sagra del Raviolo possa finalmente tornare alla normalità in piazza Cavalli. Con i lanci dei gustosi biscotti dolci ripieni dalla torre civica. Una tradizione istituita nel 1925 dal podestà conte Federico Alessandretti che, in un periodo di stenti, volle distribuire a tutti i dolciumi.

Una crescita esponenziale. Dai pochi chilogrammi di ravioli preparati nelle prime edizioni ai venti quintali degli anni d’oro. Una lavorazione piuttosto articolata che, per diversi giorni, monopolizza l’impegno dell’intera comunità.

Ma l’evento ha pure una storia d’intrattenimento significativa che, qualche tempo fa, portò in vallata artisti rinomati come i Ricchi e Poveri e Mino Reitano. Al lavoro, oltre all’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Beatrice Poli, c’è la Pro Loco capitanata dal neo presidente Roberto Alpi. L’uomo, in passato al timone della polisportiva locale, ha preso il posto di Simona Ronchi diventata sua vice. Del rinnovato sodalizio fanno parte anche Adelmo Amaducci, Stefano Aramini, Lorenzo Cositore, Nicola Di Bartolomeo, Miria Feriani, Patrizia Foschi, Guglielmo Giovannini, Samanta Labindi, Gianfranco Mordini, Roberto Sabbatani, Stefano Suzzi, Barbara Venturino e Cristina Zaccarini. Scontata la presenza di un intrattenimento musicale, il ritorno delle bancarelle, l’esclusivo lancio dei ravioli riservato ai più piccoli e la creazione di quel piatto celebrativo che ha accompagnato tutti i gettoni della sagra. Una realizzazione curata dalla Cooperativa Ceramica di Imola con protagonista un’immagine storica di Casalfiumanese. La notizia più bella, però, è il reintegro dell’appuntamento sul calendario nella storica collocazione del giorno di San Giuseppe. Già, perché il coronavirus lo aveva prima stoppato e poi traslato, in versione ridotta, troppo lontano dalle sue origini.