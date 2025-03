Sagra del Raviolo, tributo dai Canterini

Anche il gruppo dei Canterini e Danzerini Romagnoli ‘T. Baruzzi’ di Imola ha reso omaggio al centenario della Sagra del Raviolo di Casalfiumanese. Nei giorni scorsi, infatti, il sodalizio folcloristico della città ha presentato in anteprima ‘La Chénta d’e Raviò’ dedicata al celebre biscotto casalese ripieno di mostarda: "Durante l’annuale cena del nostro gruppo, la sindaca Beatrice Poli ci aveva invitato a partecipare all’inaugurazione della mostra ‘Il Raviolo nel Piatto’ con l’idea di musicare un’antica poesia di Luigi Orsini incentrata sui ravioli – ha spiegato il presidente dei Canterini, Riccardo Franzoni -. Una sfida allettante. Un componimento unico nel suo genere perché è la prima canta ad essere musicata da una donna, la nostra direttrice Paola Tarabusi, e composta nel 2025 sul testo di una poesia scritta quasi un secolo fa". Un lavoro di un mese e mezzo, tra testi storici, musica e parti della nuova canta: "È nato tutto per caso, con la voglia di dare risposta ad una richiesta gentile ma accorata – ha aggiunto la Tarabusi -. Il risultato è stato sorprendente per il coinvolgimento e il piacere che ha prodotto anche tra i veterani del gruppo".