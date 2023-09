Sagra del Tartufo a Castel del Rio: Weekend con il Sapore del Re del Sottobosco

A Castel del Rio è tutto pronto per il secondo, e ultimo, fine settimana della 12esima edizione della Sagra del Tartufo. Archiviato il bagno di folla di sette giorni fa, il paese alidosiano si prepara ad accogliere da questa sera diverse centinaia di buongustai attratti dall’inconfondibile sapore del re del sottobosco. Rotta sull’ex campo sportivo dell’abitato, all’interno della tensostruttura sul retro di Palazzo Alidosi, per gustare il ricco menù fisso impreziosito dalle scaglie del celebre tubero. Con una grande novità valida per la sola serata odierna: i tortellini al tartufo al posto del tradizionale bis di primi. Il modo migliore per abbinare alla tradizione culinaria emiliana le tipicità della collina. Stand gastronomico aperto a cena, dalle 19 alle 22, e domani per pranzo dalle 12 alle 14 con accesso senza prenotazione. Sul palco, invece, saliranno gli Shotgun Blues Band mentre l’epilogo del weekend sarà affidato ai Killer Queen. Bancarelle e gonfiabili per i più piccoli nell’area della festa. m. g.