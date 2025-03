Sagra della Braciola premiata in Senato

Doppio successo per la Sagra della Braciola e la sua Locanda Slow. Per entrambe il Comune di Castel San Pietro ha ottenuto lo scorso weekend a Roma, con doppia premiazione avvenuta all’Hotel Ergife il 9 marzo e lunedì 10 in Senato, il prestigioso marchio "Sagra di Qualità", istituito dall’Unpli, l’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia. Il marchio "Sagra di Qualità" rappresenta sostanzialmente un sigillo di garanzia per manifestazioni che non sono semplici eventi, ma vere occasioni di incontro e socializzazione. Una sorta di riconoscimento "Dop", insomma, destinato ad eventi spesso seguitissimi, come appunto l’amatissima Sagra della Braciola castellana, che raccontano l’identità di un luogo attraverso cibo e tradizioni, promuovendo l’integrazione tra residenti e turisti.