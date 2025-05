Sagra dell’agricoltura, musica e sapori da urlo

Una partenza con il botto. Da giovedì 22 maggio torna al campo sportivo la Sagra dell’Agricoltura, Artigianato e Commercio a Mordano. Tra i protagonisti ci saranno lo sport, la gastronomia, la musica e gli animali. La quarantesima edizione si protrarrà, inoltre, fino al 2 giugno, una settimana in più rispetto alla versione ridotta dello scorso anno.

"Dal 2020 c’è stato il caos – ricorda l’organizzatore, nonché cuore pulsante dell’evento, Renato Folli –. Tra Covid e alluvioni sembrava non dovessimo arrivare a questo traguardo".

E invece adesso i mordanesi sono pronti a ripartire con qualche novità. Silvia Ercolani, braccio destro del patrono Folli, ha rivelato che la serata da non perdersi sarà proprio quella dell’inaugurazione. L’avventura prenderà il via alle 18.30 con una partita di baskin (basket + inclusivo), sport che mette in campo alla pari giocatori con diverse disabilità e normalmente abili.

Alle 19, come nei giorni a seguire, aprirà lo stand gastronomico e verrà tagliato il nastro. La serata sarà arricchita dalla presenza de ’Gli Alluvionati del Liscio’, l’orchestra di "Dai, Dai Gresini!", brano ufficiale dell’omonimo team.

Il gruppo, che conta elementi dai 17 agli 85 anni, è nato dal loro ritrovo per alzare gli animi sulle sponde del fiume Lamone, cantando e suonando dopo le alluvioni.

La musica, assieme a spettacoli di ballo e cabaret, accompagnerà anche le altre serate tentando di accontentare i gusti di tutti. Per i più giovani ci saranno dj, mentre alcune band suoneranno musica anni ’70 e ’80 dal vivo. Da non perdere il concerto degli "Anche Noi" domenica 25, progetto inclusivo di Musico Terapia. "L’obiettivo della festa non è soltanto intrattenere – spiega Silvia Ercolani –, è anche unire". La speranza di quest’anno sarebbe quella di lanciare messaggi positivi a un pubblico estremamente vario.

Venerdì 23, in particolare, la festa delle scuole riunirà bambini, insegnanti, genitori e nonni in un mix di generazioni. Ad attirare i più piccini il 25 saranno anche la mostra canina "Mai dire bau" che li vedrà come giudici e la corte di cavalli, mucche, asini, caprini e tori. Lo stesso giorno anche il raduno di trattori. Non ci sarà un ritorno del palio, ma l’1 giugno arriverà lo spettacolo equestre e acrobatico.

Per quanto riguarda il ricavato della festa, sarà devoluto interamente al sostegno di scuole e società sportive. "Basta sfortune – l’augurio di Nicola Tassinari, sindaco di Mordano –, quest’anno dobbiamo godere della sagra, dell’allegria e del buon cibo".