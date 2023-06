Sagra di Vino e Ciambella Tre giorni pieni di eventi

Tradizione, musica, cultura ed enogastronomia si incontreranno, ancora una volta, a Castel Guelfo per la Sagra del Vino e della Ciambella. Da venerdì a domenica, grazie alla sinergia organizzativa tra Pro Loco e municipio, il centro storico si trasformerà nella comoda passeggiata per gustare i migliori nettari d’uva offerti dalle cantine locali e la celebre ciambella preparata con una ricetta di oltre settecento anni fa. Ma anche nella vetrina per mostre, concerti, spettacoli e bancarelle di artigianato. Per non parlare delle delizie del palato in distribuzione negli otto stand. Il 23, dopo il saluto delle autorità e l’inaugurazione delle esposizioni ‘Con il cuore e con l’argilla’ di Ferrante Giovannini e ‘Rumori’ di Gianfranco Cocchi a Palazzo Malvezzi, spazio alle attività sportive di ‘Ragazzi in Centro’, ai giochi di strada, al concerto dei Bandido ed al Costipanzo Show in piazza XX Settembre. Nottata all’insegna dei tanti dj set. Copione simile sabato con la presentazione di ‘Castel San Polo e la sua storia’, mostra di attrezzature storiche dei Vigili del fuoco, l’open night di Radio Immaginaria Media Hub e diversi spettacoli. Da non perdere la commedia dialettale ‘Al veglian ed Cranvel’, la scorpacciata di musica anni Duemila in piazzale Dante Alighieri e i ritmi discotecari di Rocchi & Lupidi feat Brt al campo sportivo Gardenghi.

Domenica si partirà alle 9 con la colazione ‘Alla nostra maniera’ offerta da Coop Reno all’altezza del Motoclub Faithful prima della partenza del 14° Motogiro ‘Ciambella e Mutor’ aperto a motociclisti e amatori. ‘Pompieropoli’ in via Gramsci, occasione congeniale anche per ammirare i mezzi dei Carabinieri e della Protezione civile, e la degustazione di thé e ciambella alla Moresca a Palazzo Malvezzi. Sette note e danza protagoniste in serata nel cuore dell’abitato con il concerto dei ‘Su di tono Music Lab’, l’esibizione delle ballerine dello Studio del Movimento Danza e lo show live dei Floyd Machine per ripercorrere i capolavori dell’album ‘The Dark Side of the Moon’ dei leggendari Pink Floyd. Tutte le sere degustazioni dei vini del territorio e ciambella e il mitico ‘Gas Market’. Completeranno il laboratorio di ricamo, la pesca parrocchiale, il ‘TG dell’ottimista e Libri al Buio’ in via Gramsci, il ‘Baratto in Sagra’ a cura di Avis Castel Guelfo e la mostra di moto, auto e mezzi agricoli in viale 2 Giugno con tanto di scuola di Quad per bambini nel giardino della biblioteca. E per gli appassionati di storia? Open day del deposito archeologico guelfese.

Mattia Grandi