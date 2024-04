Sala gremita fra ricordi ed emozioni per Passerini

Sala Sassi gremita, tanti ricordi, emozioni e complimenti alla presentazione del libro ‘Se vuoi puoi’ del volontario cRiccardo Passerini, che si è tenuta giovedì. "Il suo è un grande esempio di amore sconfinato e disinteressato per la nostra comunità – ha detto l’assessora al Welfare e Volontariato Giulia Naldi, presente con il collega di giunta Fabrizio Dondi –, un esempio prezioso per tutti. L’Amministrazione è grata a Riccardo Passerini per tutto il suo attivismo (dall’Avis, alla Pubblica Assistenza, alla Banda e tanto altro) e per la sua contagiosa allegria".

"Ringraziamo il Comune per la presenza e per la collaborazione – afferma Tina Di Caprera, a nome di FNP Cisl Area Metropolitana Bolognese, organizzatore dell’iniziativa, presente con il segretario organizzativo Valerio Grillini –. Il libro di Passerini ‘fatto in casa’ è stato apprezzato per la semplicità della scrittura e ha coinvolto i volontari presenti nel pubblico che hanno collaborato con lui".