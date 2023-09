Sala Magnus Castel del Rio: convegno sullo Sturmgewehr Mp 44

Un convegno sullo Sturmgewehr Mp 44 per capire l’evoluzione nell’armamento leggero per le unità combattenti. L’appuntamento, in agenda il primo ottobre alle ore 16 nella Sala Magnus di Palazzo Alidosi con ingresso gratuito e piccolo buffet conclusivo, è organizzato dal Museo della Guerra – Linea Gotica impegnato nella divulgazione pubblica del patrimonio storico e culturale che ruota attorno alla ricca esposizione. Un focus che fa seguito alla donazione al museo, avvenuta qualche mese fa, della speciale arma da parte di un collezionista di Arezzo. Tra i relatori saranno presenti Maurizio Boldrini, perito balistico e oplologo, Valerio Calderoni, vicepresidente dell’associazione Museo della Guerra e il primo cittadino Alberto Baldazzi. "L’Mp 44 fu la prima arma realizzata a stampaggio su lamiera di metallo – spiega Calderoni –. Di fatto, il primo fucile d’assalto della storia". Ma le novità, alle latitudini dell’alta vallata del Santerno, non riguardano solo le armi.

"Da un cittadino imolese è giunto in dono uno splendido casco coloniale – continua –. Modello Campagna d’Africa, fine anni Venti metà anni Trenta nel periodo in cui l’Italia aveva colonie in Africa Orientale, appartenuto ad un membro dell’8°Regimento Genio Trasmissioni. Il casco si aggiunge all’elenco di altri pezzi simili di fine Ottocento già esposti al museo".

m.g.