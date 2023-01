Salario accessorio, sottoscritto l’accordo ponte per i lavoratori Ausl

Un "accordo ponte" che "tutela l’erogazione delle quote di produttività prorogando gli attuali importi mensili per l’anno 2023, da destinare alle lavoratrici e ai lavoratori della Ausl di Imola, in attesa di definire "un ulteriore accordo entro e non oltre il 30 aprile". È quanto sottoscritto dalle sigle confederali Fp Cgil e Uil Fpl, unitariamente alla maggioranza della rappresentanza sindacale unitaria (gli eletti nelle sigle Cgil, Cisl, Uil, Nursing Up). Lo riferiscono Erika Ferretti (Cgil Fp) e Giuseppe Rago (Uil Fpl). "L’assenza della firma da parte di Cisl Fp non è coerente con la firma assolutamente responsabile dei rappresentanti dei lavoratori eletti in quella sigla sindacale – commentano Ferretti e Rago – che assieme ai colleghi delle altre sigle ad esclusione della Fials hanno sottoscritto l’accordo ponte raggiunto attraverso un confronto prolungato e faticoso con l’Ausl che ha prodotto il risultato concreto di mantenere le quote di produttività inalterate rispetto al 2022". Ora la trattativa prosegue ed entro il 30 aprile dovranno essere definite le risorse a disposizione per il salario accessorio (produttività, indennità, ex progressioni orizzontali) e le loro modalità di utilizzo. "La Cisl Fp ha siglato l’accordo attraverso i suoi delegati Rsu eletti dai lavoratori e pienamente titolati alla contrattazione integrativa, pertanto l’accordo è valido e applicativo – rimarca Stefano Franceschelli, segretario generale della Cisl Fp metropolitana –. In attesa della quantificazione esatta delle risorse disponibili, non concretizza ancora una vera valorizzazione del personale che tutte le sigle hanno rivendicato. Non capiamo pertanto la volontà di dare questa ‘enfasi’ a un passaggio che non aggiunge nulla di più di quanto i lavoratori già percepiscono". Detto questo, "la contrattazione con la Ausl è appena iniziata. Ci sottraiamo pertanto – conclude Franceschelli – a una polemica sindacale che non serve ai lavoratori e ci concentriamo sull’obiettivo di dare loro quella valorizzazione economica che attendono".