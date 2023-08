Saldi estivi tra luci e ombre Negozianti soddisfatti a metà "Speriamo nel rush finale"

I saldi estivi? Mediamente bene, non benissimo. C’erano ben altre aspettative per le vendite di fine stagione, iniziate il 6 luglio e destinate a ‘spegnersi’ il 6 settembre con l’arrivo delle collezioni autunnali nei negozi. I commercianti sanno che le settimane centrali di agosto non sono forse il periodo migliore e che ci sono ampi spazi di miglioramento per vendere. Ma in cuor loro si attendevano un altro bilancio, dopo il disastro degli aumenti delle bollette, legati al rialzo delle materie prime.

"C’erano speranze superiori – ammette Sabina Quarantini, presidente di Confesercenti –. I saldi sono sempre importanti, si usano per cercare di esaurire le collezioni arrivate in vista della bella stagione. Ora siamo nella fase finale, con sconti ancora maggiori, ma non va benissimo. E, in generale, non è andata benissimo".

C’è anche un tema ’climatico’ legato all’abbigliamento, secondo la presidente. "Il periodo è quello che è – aggiunge la Quarantini –. La stagione poi non ha aiutato, perché il caldo è arrivato in fretta, e non c’è stato il tempo di vendere i capispalla della mezza stagione, che sono rimasti ad appesantire il magazzino. In più, ci mettiamo l’alluvione". Vale a dire? "I nostri territori non sono stati colpiti direttamente, è vero – sottolinea Quarantini – ma i bacini di clientela vicini a noi, sì. Dalla Vallata, a Faenza, a Castel Bolognese, a Lugo, in tanti qui avevano ben altre priorità. Ecco, questi clienti sono mancati, e i nostri negozi se ne sono accorti".

E come saranno i prezzi delle nuove collezioni d’autunno? "Tutti cercano di non praticare aumenti – dice Quarantini –. Sappiamo che la gente arriverà e fare acquisti ragionati, soppesati, e non con la pancia: vale a dire che non cederà alle emozioni del momento. Non alzare i prezzi per i commercianti è importante, altrimenti siamo davanti al cane che si morde la coda. I negozi cercheranno di tenere basse le spese, per non gravare sui clienti finali. E questo nonostante i costi fissi ci siano e siano aumentati".

Dal suo osservatorio, Danilo Galassi, presidente uscente di Ascom-Confcommercio Imola (il suo successore è Marco Nannoni), è sulla stessa lunghezza d’onda della collega Quarantini: "Qualcosina con i saldi si è fatto, ma si sperava qualcosa di più. Voglia di spendere? Mah... Tutti i negozianti avevano previsto dei budget, ma non sono riusciti a svuotare il magazzino: sono rimaste delle giacenze. In questo periodo si fa fatica a fare programmi, previsioni: penso che a settembre i prezzi saranno in linea con le attese, non mi aspetto impennate importanti. Tutti hanno interesse ad avere prezzi calmierati, perché tenere la merce ferma fino al 2024 non conviene proprio".

"E non dimentichiamo l’alluvione – chiosa Galassi – La filiera agricola ha avuto contraccolpi, e in tanti si sono ritrovati in tasca meno soldi, e quindi anche i saldi ne hanno risentito. Qualcuno dice che i soldi ci sono, in giro, ma a me non sembra. Non vedo un gran movimento".

Maurizio Marabini