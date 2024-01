Saldi, partenza sprint. Ascom e Confesercenti:: "Acquisti in aumento. Fiduciosi per il 2024"

La staffetta tra la fine delle vendite natalizie e l’avvio dei saldi invernali è un momento di profonda analisi per le associazioni di categoria schierate al fianco dei commercianti del centro storico di Imola. Negozi e attività che, alle prese coi bilanci dell’anno passato e le settimane dedicate agli acquisti a prezzi ribassati, miscelano numeri e aspettative per focalizzare le tendenze 2024 con un avvio dei saldi che, visto il flusso di clienti nei negozi del centro storico, lascia ben sperare. "Imola è in scia al quadro regionale che ha registrato un più 11%, con 700 milioni di euro movimentati, nelle vendite di Natale – spiega Andrea Martelli, direttore di Confcommercio Ascom Imola –. Bene il comparto gastronomico ed alimentare, che ha calamitato il 72.7% degli acquisti, seguito da giocattoli (50.1 %), bellezza (49.6%), abbigliamento (49.4%) e libri (41.6%). Gli incrementi più significativi? Nei comparti della cura della persona (+8.6%), gioielleria (+7.9%) e trattamenti di bellezza (6.7%)".

Non solo. "Numeri che hanno attenuato in parte gli effetti negativi dell’inflazione capaci di mettere a dura prova nei mesi scorsi i negozi di vicinato – continua Martelli –. Il clima piuttosto mite non ha incentivato le vendite dell’abbigliamento invernale così gli acquirenti troveranno ampia scelta durante i saldi".

Già, una finestra di vendita promozionale che porta da sempre in dote una ventata di ottimismo: "Prevista una spesa media di 137 euro a persona e di 306 a famiglia – aggiunge Martelli –. I negozi di prossimità garantiscono un servizio di qualità basato sulla fiducia e sulla relazione con il cliente. Senza dimenticare il loro contributo al sostegno della vitalità dei nostri centri urbani e all’economia cittadina".

Ma saldi significa anche trasparenza da quando il Decreto Omnibus è entrato in vigore: "Con l’obbligo di indicazione del ‘prezzo precedente’ cioè quello più basso applicato ai consumatori nei 30 giorni precedenti la scontistica – conclude il direttore di Confcommercio Ascom Imola –. Al via anche la nostra iniziativa ‘Saldi tranquilli’ per informare la clientela sulle norme che regolano il corretto svolgimento dei ribassi. Attivo uno specifico sportello per operatori e pubblico (0542-619611 - saldi@ascomimola.it)".

Anche per Sabina Quarantini, presidente di Confesercenti Imola "le vendite natalizie hanno registrato un buon andamento con una netta ripresa delle compere nei negozi di vicinato".

"Premiante il rapporto umano oltre al valore aggiunto costituito dalla possibilità di toccare con mano e provare i capi scelti", analizza Quarantini.

Ma c’è di più: "I saldi, come ogni anno, rappresentano una spinta in più e la possibilità di fare affari di qualità a buon prezzo – specifica lapresidente –. La concorrenza delle grandi piattaforme online, che partono dal vantaggio di avere regole meno stringenti rispetto ai negozi fisici, è sempre attuale".

Imperativo fiducia, ma saranno i primi giorni delle promozioni a delineare l’approccio del pubblico: "Ampia scelta di articoli soprattutto per quanto riguarda abbigliamento e calzature invernali penalizzati dalle bizze del clima – riflette –. In futuro, se le tendenze stagionali continueranno di questo passo, occorrerà valutare il posticipo della data di partenza dei saldi".

Caccia aperta all’acquisto desiderato: "Saldi sicuri con prezzi tracciabili e buone occasioni anche nei negozi che vendono componenti d’arredo e articoli per la casa – conclude la presidente di Confesercenti -. Ancora disponibili prodotti natalizi per regali sempre graditi".