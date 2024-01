Saldi, stagione tra luci e ombre. Negozianti ancora in trincea: "Serve più vita in centro storico"

I saldi iniziano, a ormai 20 giorni dall’avvio, iniziano a dare i primi frutti. Per alcuni commercianti ’maturi’, per altri ’acerbi’. Secondo Elisa, proprietaria del negozio omonimo di taglie forti, il bilancio è positivo. "Durante i saldi ho una clientela diversa da quelle abituali, ma sono andati bene. Molti pezzi li ho venduti senza problemi", racconta.

Anche per Enrico Pasotti di "Terza Dimensione" quello dei saldi si è rivelato un periodo positivo anche grazie alla ’diversificazione’.

"Ho avuto clienti nuovi che venivano da Castel San Pietro, Faenza, addirittura Bologna – racconta –. Per me Imola, nell’ultimo anno, ha avuto un aumento del turismo e questa nuova attenzione si riflette anche sul commercio". Con un piccolo cambiamento in particolare. "Ho avuto l’impressione che queste persone cercassero quel rapporto che si può avere tra commerciante e cliente soltanto in attività di questo tipo – spiega Pasotti –. È una cosa che non puoi fare nei negozi a catena o nelle grandi distribuzioni. Il bello di un negozio come il mio è che posso essere una guida e penso che il cliente dell’ultimo periodo cerchi questo".

Tra i negozianti c’è chi, tutte le mattine, alza le serrande mosso dalla passione e dall’amore per il proprio lavoro, anche se le aspettative non sono più quelle di qualche lustro fa. "I saldi stanno andando a rilento – spiega Gianluca Alpi di "Luca’s" –. Una situazione che chi ha un’attività in centro conosce bene. Non saprei dare nemmeno una percentuale giornaliera di clienti che vengono a farci visita: abbiamo dei giorni in cui possiamo essere pieni e dei giorni in cui si deve arrivare a sera".

Insomma, luci e ombre che, per Alpi, derivano da problemi noti. "Sicuramente c’è il problema della crisi, perché anche Natale non è andato benissimo – spiega –. Penso che la gente abbia i soldi contati e questo va ricadere sui negozi. Certamente il fatto che il centro sia spesso così ’desolato’ non aiuta per niente" Un mix che non aiuta i commercianti.

"Io cerco di resistere, perché questo negozio l’ho creato cinquant’anni fa dal niente, ma c’è bisogno di aiuto concreto", conclude amaramente Alpi.

Anche le socie Aldina e Irene del negozio "Babetta" non si discostano dalle opinioni di Alpi. "Imola è diventata un dormitorio e la gente non ha più voglia di uscire e andare per negozi in centro – sostiene Irene –. Ci sono state per i saldi le solite clienti abituali che ringraziamo e verso le quali abbiamo un legame affettivo, ma la situazione non è molto positiva. Soprattutto, il cliente che acquista cerca lo sconto sempre di più perché c’è la crisi e questo, per quanto comprensibile, non ci aiuta".

Un periodo, quello dei saldi, che sarebbe stato più fortunato in un’altra stagione. "Secondo me metterlo in calendario a gennaio non aiuta – prosegue Irene –. Fa freddo e questo non invoglia le persone a uscire. Vedo un futuro grigio per la nostra attività".

Ma c’è chi cerca soluzioni alternative e si affida alla vendita online. Lo racconta Simona, di "Diana Imola".

"Io non ho nulla da dire sui saldi – osserva la negoziante – anche perché faccio le vendite su internet grazie alla pubblicità di Istagram. Se mi fossi dovuta basare sulla clientela classica, sarebbe rimasta sempre quella. In media abbiamo una cinquantina di clienti settimanali, con un picco infrasettimanale alle cinque di pomeriggio, per chi esce dal lavoro e vuole farsi un regalo". Ma, sebbene il bilancio delle svendite di fine stagione sia positivo, la situazione è comunque preoccupante. "Certo, se avessi dovuto basarmi solo sulla clientela fisica, avrei dovuto chiudere da un po’ – conclude Simona –. Quella di vendere anche online è stata un’ancora di salvezza non da poco".